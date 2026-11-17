Chống thất thu ngân sách và đẩy mạnh chuyển đổi số

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng, ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt những giải pháp trọng tâm, thu ngân sách 10 tháng trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng không nhỏ đến số thu ngân sách trong năm 2026.

Trong đó, các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay ước làm giảm thu khoảng 144 tỷ đồng; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng làm giảm khoảng 160 tỷ đồng.

Đồng thời, việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm cũng làm giảm thu khoảng 20 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi cơ quan Thuế cần tiếp tục rà soát nguồn thu và triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thuế.

Nhận thức được những khó khăn đó, Thuế tỉnh Sơn La đã chủ động quản lý nguồn thu, thu hồi nợ thuế, tăng cường kiểm tra, chống thất thu ngân sách và đẩy mạnh chuyển đổi số… Kết quả 10 tháng tạo nền tảng để đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã đề ra cả năm.

Công chức Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, tính đến ngày 31/10/2026, tổng số tiền thuế nợ ước 227 tỷ đồng. Trong 10 tháng, Thuế tỉnh Sơn La ban hành 71 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền ước 9,3 tỷ đồng; gồm 46 lượt trích tiền từ tài khoản, với số tiền 636 triệu đồng và 25 lượt ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền 8,7 tỷ đồng. Cùng với đó, phân loại nợ, xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi, giữ nghiêm kỷ cương quản lý thuế.

Cùng với quản lý nợ thuế, các khoản thu từ đất, tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được đơn vị chú trọng. Tính đến ngày 31/10/2026, cơ quan Thuế ban hành 602 thông báo nộp tiền thuê đất, 785 thông báo nợ thuế. Đồng thời, ban hành 131 thông báo tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 30 thông báo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tăng cường quản lý nợ, kiểm tra theo phân tích rủi ro

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La, số thu ngân sách từ hộ kinh doanh tính đến ngày 31/10 đạt 88,241 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán cả năm. Kết quả cho thấy, hiệu quả quản lý gắn với hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, lũy kế đến ngày 30/10/2026, cơ quan Thuế đã rà soát 205 đối tượng, với doanh thu 126,8 tỷ đồng; số thuế đã nộp ngân sách nhà nước đạt 1,6 tỷ đồng. Rà soát kinh doanh trên nền tảng số giúp nhận diện nguồn thu và đưa hoạt động phát sinh vào quản lý.

Trong hai tháng cuối năm, Thuế tỉnh Sơn La tập trung các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu tháng 11/2026 được giao 370 tỷ đồng. Cơ quan Thuế tiếp tục rà soát nguồn thu tiềm năng, tăng cường quản lý nợ, kiểm tra theo phân tích rủi ro và đẩy nhanh chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới theo hướng kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện; chú trọng hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Với kết quả thu 10 tháng cùng những chuyển biến trong quản lý nợ, mở rộng nguồn thu và chuyển đổi số, Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục tăng tốc trong chặng cuối năm. Trọng tâm là rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, siết chặt kỷ cương, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi.

Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, phân tích rủi ro và quản lý hóa đơn điện tử được chú trọng. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, đồng bộ và khai thác hiệu quả, cơ quan Thuế có điều kiện phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, nâng cao chất lượng giám sát và phục vụ người nộp thuế tốt hơn.