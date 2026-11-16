Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 114 người nộp thuế nợ hơn 118 tỷ đồng

Theo Thuế tỉnh Sơn La, số tiền nợ thuế trong danh sách tập trung lớn ở một số doanh nghiệp. Cụ thể, đứng đầu là Công ty TNHH Địa ốc Toàn Cầu - Picenza, với số nợ 42,58 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên, nợ 23,95 tỷ đồng; Công ty cổ phần Monata, nợ 11,27 tỷ đồng.

Tổng số nợ của ba công ty này là 77,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 65,5% tổng số tiền nợ được Thuế tỉnh Sơn La công khai. Đây là những khoản nợ lớn nhất trong danh sách, có mức chênh lệch đáng kể so với các trường hợp tiếp theo.

Một phần danh sách người nộp thuế nợ thuế kèm theo Thông báo số 31/TB-SLA ngày 10/11/2026 của Thuế tỉnh Sơn La.

Trong đó, ở nhóm doanh nghiệp có số nợ từ 1 tỷ đồng trở lên, danh sách có Công ty cổ phần Thương mại Tuấn Linh, nợ 4,87 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Sơn La, nợ 3,82 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy sản Sơn La, nợ 3,19 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hồng Long, nợ gần 2,1 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng, nợ 1,93 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sơn La, nợ 1,86 tỷ đồng.

Một số đơn vị khác cũng có số nợ vượt 1 tỷ đồng, gồm: Công ty cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn, nợ 1,54 tỷ đồng; Công ty cổ phần Giống cây trồng Sơn La, nợ 1,03 tỷ đồng; Công ty cổ phần An Phú Sơn La, nợ 1 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại có số tiền nợ thuế từ vài triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Sơn La cho hay, việc công khai danh sách người nộp thuế còn nợ thuế góp phần tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thu hồi nợ đọng, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, đây cũng là biện pháp thúc đẩy người nộp thuế sớm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và lành mạnh.