Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả thu ngân sách khả quan được ghi nhận trong năm cơ quan thuế địa phương tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình mới, gắn với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu sắp xếp lại cơ cấu quản lý, Thuế tỉnh Quảng Trị đã tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn được triển khai thống nhất và thông suốt.

Để tạo nguồn thu ổn định và mở rộng dư địa thu ngân sách năm 2027, Thuế tỉnh Quảng Trị đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp trọng tâm về nuôi dưỡng nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về giải pháp thu hút đầu tư, Thuế tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thường trực HĐND và UBND tỉnh quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ vào địa bàn. Cơ quan thuế đồng thời đề xuất địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng, đất đai và rút ngắn các thủ tục đầu tư.

Bên cạnh việc tạo nguồn thu mới, Thuế tỉnh Quảng Trị kiến nghị tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Các cơ quan chức năng cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh./.