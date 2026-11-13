Thuế tỉnh Phú Thọ xử lý gần một nửa mã số thuế trong chiến dịch làm sạch dữ liệu

Làm sạch gần 50% mã số thuế cần rà soát

Triển khai Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục Thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt thực hiện các biện pháp rà soát và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, tập trung vào các mã số thuế ở trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế). Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng cho biết, tính đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh đã làm sạch thành công 10.523 trên tổng số 21.352 mã số thuế cần rà soát, đạt tỷ lệ 49,3%. Trong đó, khối doanh nghiệp và tổ chức đã hoàn thành 2.682 trên 5.804 mã số thuế (đạt 46,2%), còn khối hộ kinh doanh đạt 7.841 trên 15.548 mã số thuế (đạt 50,4%).

Hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn 10.829 mã số thuế tiếp tục được xử lý, bao gồm 3.122 mã của doanh nghiệp, tổ chức và 7.707 mã của hộ kinh doanh. Việc xử lý gặp nhiều trở ngại do nhiều trường hợp đã ngừng hoạt động từ lâu, thông tin lưu trữ không đầy đủ hoặc thiếu sót. Đối với khối doanh nghiệp, tình trạng phổ biến là thay đổi người đại diện hoặc địa chỉ nhưng không thông báo, thậm chí người đại diện là người nước ngoài đã xuất cảnh khiến cơ quan thuế khó liên lạc. Trong khi đó, các hộ kinh doanh thường thay đổi địa điểm, tạm ngừng không khai báo, thiếu thông tin căn cước công dân hoặc chưa cập nhật giấy tờ tùy thân từ chứng minh nhân dân cũ, dẫn đến sự không đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quản lý.

Gỡ "nút thắt" nghĩa vụ tài chính và tăng cường phối hợp liên ngành

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ, thách thức lớn nhất hiện nay là công tác truy vết hồ sơ và giải quyết nghĩa vụ tài chính tồn đọng. Do ngừng kinh doanh lâu năm, nhiều người nộp thuế không còn lưu giữ sổ sách, hóa đơn để đối chiếu. Hơn nữa, các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp cộng dồn qua nhiều năm đã vượt quá khả năng chi trả thực tế của người dân, trong khi hiện chưa có cơ chế đặc thù hoặc văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ cho nhóm đối tượng này.

Để đẩy nhanh tiến độ, Thuế tỉnh Phú Thọ đang tích cực khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tra cứu, đối chiếu mã định danh cá nhân nhằm xác định nơi cư trú hiện tại của người nộp thuế. Vai trò của chính quyền và công an cấp xã cũng được phát huy tối đa trong việc nắm bắt địa bàn, xác minh tình trạng hoạt động thực tế. Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội giúp cơ quan thuế có thêm căn cứ pháp lý để phân loại, khoanh vùng và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.