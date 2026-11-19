Các đại biểu bấm số lựa chọn hoá đơn may mắn các quý I, II, III năm 2026.

Dựa trên cơ sở dữ liệu hơn 7,8 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 - 30/9/2026 và đáp ứng điều kiện tham gia chương trình, phần mềm Hóa đơn may mắn đã lựa chọn ngẫu nhiên các hóa đơn trúng thưởng.

Mỗi quý có 1 giải nhất (trị giá 30 triệu đồng), 5 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 10 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 20 giải khuyến khích (3,5 triệu đồng/giải).

Người trúng giải có thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để nhận thưởng. Quá thời hạn này, kết quả lựa chọn hoá đơn may mắn không còn giá trị.

Chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ, góp phần quản lý chặt chẽ doanh thu, tránh thất thu thuế và thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý Thuế.