Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong chuyển đổi số. Ảnh minh họa: Thùy Dung - TTXVN

Đây là những nội dung được Thuế tỉnh Ninh Bình đưa vào chương trình tập huấn, phổ biến Quy chế an toàn thông tin cơ quan Thuế nhằm thống nhất việc thực hiện trong toàn đơn vị.

Thay vì chỉ tập trung vào các quy định chung về bảo mật, chương trình hướng đến những hoạt động công chức thường xuyên thực hiện trong môi trường số. Việc sử dụng máy tính, thư điện tử, Internet và các công cụ AI được đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, khai thác thông tin và xử lý dữ liệu của cơ quan Thuế.

Nội dung tập huấn đồng thời đề cập đến các yêu cầu về bảo đảm an ninh hệ thống thông tin, quản lý an toàn thông tin, phân loại và bảo vệ dữ liệu. Các vấn đề liên quan đến an ninh con người, an ninh vật lý cũng được phổ biến nhằm giúp công chức nhận diện đầy đủ hơn những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thông tin.

Đây là những yêu cầu có ý nghĩa thiết thực đối với cơ quan Thuế khi hoạt động nghiệp vụ ngày càng gắn với việc tiếp nhận, xử lý và khai thác lượng lớn dữ liệu điện tử. Việc tuân thủ quy trình bảo mật không chỉ liên quan đến hệ thống công nghệ mà còn phụ thuộc vào cách thức sử dụng thiết bị, truy cập thông tin và thực hiện các thao tác nghiệp vụ của từng công chức.

Chương trình được Thuế tỉnh Ninh Bình tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của công chức các phòng, Văn phòng và các Thuế cơ sở trực thuộc. Cách thức triển khai này giúp nội dung Quy chế được phổ biến đến các đơn vị, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tiếp nhận và tổ chức thực hiện.

Sau tập huấn, công chức tham dự có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ các nội dung được hướng dẫn; đồng thời phổ biến lại cho những người chưa tham gia. Các phòng, Văn phòng và Thuế cơ sở phải triển khai thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thông tin trong phạm vi đơn vị, gắn trách nhiệm bảo vệ hệ thống và dữ liệu với từng vị trí công tác.