Công chức Thuế cơ sở 7, Thuế tỉnh Lào Cai hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế. Ảnh: Thuế cơ sở 7 Lào Cai

Thuế tỉnh Lào Cai cho biết tính đến ngày 15/11/2026, tổng thu từ thuế, phí trên địa bàn đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Trung ương giao, bằng 108% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện.

Với kết quả đạt được, tỉnh Lào Cai là một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước, từ giữa tháng 9/2026; đồng thời vượt dự toán thu do tỉnh giao từ giữa tháng 10/2026.

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, công tác quản lý thuế, kiểm tra thuế, chống thất thu, cải cách hành chính và quản lý rủi ro được đẩy mạnh. Hiện tại, 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử; 99% hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện bằng phương thức điện tử; 98,6% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn; 98% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai, nộp thuế và phản ánh, kiến nghị với cơ quan thuế.

Thuế tỉnh Lào Cai cho biết đạt được kết quả nổi bật như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và công chức Thuế tỉnh Lào Cai trong thực hiện nhiệm vụ.

Với mục tiêu, năm 2026 phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, hai tháng cuối năm Thuế tỉnh Lào Cai sẽ tập trung các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế, tăng cường quản lý các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.