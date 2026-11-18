10 tháng, thu ngân sách đạt 11.200 tỷ đồng

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy vừa có buổi làm việc với Thuế tỉnh Lào Cai và các sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 10 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, Thuế tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 10 tháng năm 2026. Theo đó, tính đến ngày 15/11/2026, tổng thu từ thuế, phí trên địa bàn đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 119% dự toán Trung ương giao, bằng 108% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Với kết quả đạt được, tỉnh Lào Cai là một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước, từ giữa tháng 9/2026; đồng thời vượt dự toán thu do tỉnh giao từ giữa tháng 10/2026.

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Trường còn cho biết, công tác quản lý thuế, kiểm tra thuế, chống thất thu, cải cách hành chính và quản lý rủi ro được đẩy mạnh. Hiện tại, 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử; 99% hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện bằng phương thức điện tử; 98,6% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn; 98% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai, nộp thuế và phản ánh, kiến nghị với cơ quan thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho rằng, đạt được kết quả nổi bật như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và công chức Thuế tỉnh Lào Cai trong thực hiện nhiệm vụ.

Với mục tiêu, năm 2026 phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, hai tháng cuối năm Thuế tỉnh Lào Cai sẽ tập trung các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế, tăng cường quản lý các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thuế, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Đồng thời, thảo luận, nhận diện tiềm năng, dư địa tăng thu ở các lĩnh vực như khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh bất động sản, du lịch, dịch vụ và thương mại điện tử.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương trong quản lý nguồn thu, chia sẻ thông tin, dữ liệu và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2026.

Phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương kết quả mà Thuế tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua, trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức mới, đội ngũ công chức còn thiếu so với biên chế được giao, khối lượng công việc lớn, Thuế tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và hoàn thành sớm dự toán thu ngân sách Trung ương giao.

Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Trường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Thuế tỉnh Lào Cai tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; đồng thời chủ động dự báo, xây dựng nguồn thu cho năm 2027.

Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, của Bí Thư tỉnh ủy Lào Cai và khẳng định cơ quan thuế sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn điện tử, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, nhất là đối với các lĩnh vực có tiềm năng thu lớn như khoáng sản, thủy điện, đất đai, du lịch, dịch vụ và kinh doanh trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh./.