Thuế tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách vượt mốc 5.000 tỷ đồng bứt phá chặng cuối năm

Chủ động điều hành đưa nguồn thu vượt dự toán

Đến hết tháng 10 năm 2026 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 5.097,7 tỷ đồng tương đương 135,1% dự toán và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó số thu nội địa trừ tiền sử dụng đất xổ số kiến thiết cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 3.404,8 tỷ đồng bằng 123,7% dự toán và tăng 26,7%. Kết quả khả quan này đến từ sự chủ động bám sát diễn biến thực tế áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với từng địa bàn và khu vực kinh tế. Nhiều Thuế khu vực ghi nhận kết quả thu cao và đóng góp lớn vào thành tích chung.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh với gần 15.000 lượt trong tháng 10 nâng tổng số lượt hỗ trợ từ đầu năm lên gần 150.000 lượt chủ yếu qua phương thức trực tuyến toàn trình. Hoạt động quản lý và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được thực hiện chặt chẽ. Tính đến cuối tháng 10 năm 2026 tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn khoảng 401,1 tỷ đồng giảm hơn 10% so với tháng trước. Phần lớn trong số này là các khoản nợ có khả năng thu hồi. Dù số nợ đã giảm cơ quan thuế xác định vẫn phải áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc phân loại chính xác từng khoản và hạn chế phát sinh nợ mới. Đối với doanh nghiệp nhà nước tiến độ thu phụ thuộc nhiều vào một số đơn vị lớn đòi hỏi cơ quan quản lý phải theo dõi sát sao.

Chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử

Trong những tháng còn lại của năm Thuế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đánh giá toàn diện số thu theo từng địa bàn khu vực kinh tế sắc thuế và khoản thu. Cơ quan quản lý làm rõ các nguồn thu tăng giảm và các yếu tố tác động để điều hành nhiệm vụ sát với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với khu vực doanh nghiệp đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình kê khai phân tích dữ liệu và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro.

Việc rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử được tăng cường thông qua đối chiếu với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Những trường hợp có chênh lệch hoặc dấu hiệu bất thường sẽ bị đưa vào diện theo dõi yêu cầu giải trình và xử lý nghiêm. Thuế tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh kết hợp với việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ứng dụng các nền tảng điện tử.

Công tác chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh được đẩy nhanh để bảo đảm quản lý đúng đối tượng đúng thực tế hoạt động. Cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu trên hệ thống xác định các trường hợp hộ đã nghỉ hoặc bỏ kinh doanh để cập nhật trạng thái. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đi kèm với công tác đôn đốc thu hồi nợ tiền sử dụng đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cơ quan quản lý thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế đăng ký kê khai nộp thuế điện tử góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.