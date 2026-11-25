Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn điện tử quý I, quý II và các tháng 7, 8, 9 năm 2026

Theo đó, các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình được lựa chọn ngẫu nhiên trên hệ thống “Hóa đơn may mắn” của Cục Thuế. Chương trình do Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh, bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch trong quá trình lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Theo cơ cấu giải thưởng, đối với mỗi quý, chương trình trao 1 giải Nhất trị giá 12 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 4 triệu đồng và 20 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Đối với chương trình áp dụng từ tháng 7/2026, việc lựa chọn và trao thưởng được thực hiện hằng tháng. Mỗi tháng có 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Thông qua chương trình “Hóa đơn may mắn”, ngành Thuế kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; khuyến khích người mua hàng chủ động lấy hóa đơn khi giao dịch.

Qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động mua bán, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.