Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Đánh giá kết quả trên, ông Trần Mạnh Cường - Phó Trưởng Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, kết quả thu ngân sách thời gian qua có sự đóng góp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sự chỉ đạo của tỉnh và Cục Thuế, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Ngay từ đầu năm, cơ quan Thuế thường xuyên phân tích tiến độ thực hiện dự toán để nhận diện những lĩnh vực còn dư địa, có rủi ro và triển khai giải pháp quản lý phù hợp. Trong đó, thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 82,50% nhiệm vụ được giao, cao hơn mức bình quân 71,66% của toàn ngành, xếp thứ 17/34 địa phương.

Đáng chú ý, tín hiệu tích cực về chất lượng nguồn thu được phản ánh qua nguồn thu nội địa không tính tiền sử dụng đất, qua đó cho thấy sự đóng góp ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thay vì phụ thuộc vào các khoản thu có tính đột biến.

Công chức Thuế tỉnh Lai Châu hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế cũng ghi nhận những kết quả nổi bật. Đến hết tháng 9/2026, quy mô nợ thuế giảm 7,76%, xếp thứ 9/34 địa phương của cả nước; đồng thời tỷ lệ tổng nợ thuế trên dự toán thu ngân sách thấp hơn ngưỡng theo dõi 8%. Đặc biệt, tỷ lệ thu hồi nợ có khả năng thu từ năm trước chuyển sang đạt 81,58%, đưa Lai Châu xếp thứ 2/34 địa phương và thuộc nhóm ba địa phương đạt trên 80%.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lai Châu, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế tiếp tục là những điểm sáng trong hoạt động của đơn vị. Theo bảng xếp hạng của Cục Thuế, tỷ lệ sử dụng ứng dụng eTax Mobile tại Lai Châu đạt 70,07%, cao hơn đáng kể so với mức 41,12% của toàn ngành, đứng thứ 2/34 địa phương, cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc mở rộng sử dụng dịch vụ thuế điện tử, tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp cận thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế và sử dụng các tiện ích trên môi trường số.

Đặc biệt, trong công tác làm sạch mã số thuế ở trạng thái 03 và 06, đến ngày 23/9/2026, Thuế tỉnh Lai Châu đạt tiến độ 40,69%, đứng đầu 34 địa phương trên bảng xếp hạng của Cục Thuế. Đây là kết quả nổi bật trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ yêu cầu quản lý thuế ngày càng chính xác và hiệu quả; đồng thời phản ánh những nỗ lực của lãnh đạo và công chức Thuế tỉnh Lai Châu trong thời gian qua.

Bên cạnh chuyển đổi số, công tác hoàn thuế đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Lai Châu giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tương ứng 19 hồ sơ, vượt mục tiêu đúng hạn từ 95% trở lên và thuộc nhóm đồng hạng nhất toàn ngành.

Ông Trần Mạnh Cường cho hay, để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, trong quý IV, Thuế tỉnh Lai Châu tiếp tục bám sát tiến độ thu theo từng địa bàn, khoản thu và sắc thuế; tập trung rà soát nguồn thu từ đất, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ và kiểm soát nợ mới phát sinh. Đồng thời, chú trọng nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn; duy trì kết quả làm sạch mã số thuế, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử...