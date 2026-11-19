Báo cáo của Thuế tỉnh Lai Châu cho thấy, năm 2026, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.479 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 2.727 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu nội địa tương ứng là 2.458 tỷ đồng và 2.700 tỷ đồng.

Tháng 10/2026, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 488,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2026 đạt 3.037,2 tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán pháp lệnh, 111,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý là thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số đạt 2.719,5 tỷ đồng, bằng 109,5% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy, ngay cả khi loại trừ hai nguồn thu trên, số thu vẫn vượt kế hoạch năm và duy trì mức tăng. Đây là cơ sở tích cực để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu.

Cán bộ Thuế tỉnh Lai Châu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục về thuế qua ứng dụng trên thiết bị di động. Ảnh: CTV

Trong đó, có 13/17 khoản hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 154,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 151,7%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 117,3%; doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 101,9%; thuế thu nhập cá nhân đạt 121,9%...

Việc nhiều khu vực doanh nghiệp cùng hoàn thành dự toán cho thấy, kết quả thu có sự đóng góp từ nhiều nhóm nguồn thu. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện so với dự toán chưa phản ánh đầy đủ mức tăng trưởng của từng khu vực; vì vậy, cần tiếp tục theo dõi cả số thu thực tế và diễn biến so với cùng kỳ.

Theo đơn vị quản lý, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thu 2.002,5 tỷ đồng, bằng 107,3% dự toán. Thuế cơ sở 3 thu 164,5 tỷ đồng, đạt 131,6% dự toán, tăng 43% so với cùng kỳ.

Tại Thuế cơ sở 1, tổng thu đạt 90% dự toán, nhưng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đã đạt 123,7%. Sự khác biệt này cho thấy cần đánh giá tiến độ theo cơ cấu nguồn thu để xác định đúng phần việc cần tập trung.

Bên cạnh các khoản vượt kế hoạch, thu phí, lệ phí mới đạt 66,8% và thu tiền sử dụng đất đạt 78,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là những khoản cần tiếp tục được theo dõi sát trong thời gian còn lại của năm.

Đại diện Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong tháng 11/2026, đơn vị đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 220 tỷ đồng; đồng thời, tiếp tục đánh giá tiến độ theo từng khoản thu, địa bàn và đơn vị quản lý. Trọng tâm quản lý gồm thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hộ và cá nhân kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên và các khoản thu từ đất.