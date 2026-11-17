Theo Thuế tỉnh Lai Châu, đơn vị đã xử lý 3.457 trong số 5.267 người nộp thuế thuộc diện rà soát, theo dõi, đạt 65,6%. Với nhóm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được quản lý ở trạng thái 03, cơ quan Thuế đã xử lý 2.135/2.475 trường hợp, đạt 86,3%. Trong đó, doanh nghiệp, tổ chức đã xử lý 1.241/1.485 trường hợp; hộ, cá nhân kinh doanh đã xử lý 894/990 trường hợp.

Đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06), kết quả xử lý tập trung chủ yếu ở nhóm hộ, cá nhân kinh doanh với 1.314/1.856 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục rà soát, phân loại để xác định hướng xử lý phù hợp với tình trạng thực tế và hồ sơ của từng người nộp thuế.

Thuế tỉnh Lai Châu rà soát, triển khai làm sạch mã số thuế. Ảnh: CTV.

Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trên cơ sở kết quả đã đạt được, đơn vị tiếp tục tập trung xác minh thông tin, làm rõ nghĩa vụ thuế và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, nhất là đối với những hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức cần phối hợp với các cơ quan liên quan. Việc tháo gỡ từng vướng mắc được gắn với yêu cầu bảo đảm đầy đủ căn cứ, giúp dữ liệu sau xử lý phản ánh chính xác tình trạng của người nộp thuế.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Lai Châu tập trung xử lý mã số thuế còn tồn đọng, đặc biệt ưu tiên nhóm trạng thái 06; phân loại cụ thể từng trường hợp, phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương để xác minh, chuẩn hóa thông tin. Cơ quan Thuế giao nhiệm vụ theo nhóm đối tượng và thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc các khoản thuế, tiền phạt, tiền nợ phát sinh qua rà soát.

Đồng thời, tăng cường phối hợp xác minh thông tin, phân nhóm để xử lý và ưu tiên tháo gỡ các trường hợp có đầy đủ căn cứ nhưng còn vướng thủ tục. Với hồ sơ phức tạp, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ trước khi cập nhật lên hệ thống nhằm bảo đảm dữ liệu sau xử lý chính xác, có thể sử dụng lâu dài./.