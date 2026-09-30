Theo Thuế tỉnh Lai Châu, kết quả nổi bật thuộc nhóm người nộp thuế đã ngừng hoạt động, nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03). Trong tổng số 2.050 trường hợp cần rà soát, Thuế tỉnh Lai Châu đã xử lý 1.646 trường hợp, đạt 80,3%.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức thuộc nhóm này, 823 trong tổng số 1.099 trường hợp đã được xử lý, đạt 75,1%. Với hộ và cá nhân kinh doanh, kết quả đạt cao hơn khi đã xử lý 823 trong tổng số 951 trường hợp, tương đương 86,5%.

Tiến độ trên cho thấy, việc xử lý người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục về thuế đang có chuyển biến rõ rệt. Việc cập nhật đúng trạng thái giúp dữ liệu quản lý phản ánh sát hơn tình hình hoạt động thực tế, đồng thời tạo cơ sở giải quyết các nghĩa vụ còn tồn tại để doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

Thuế tỉnh Lai Châu rà soát, triển khai làm sạch mã số thuế. Ảnh: CTV.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, cơ quan Thuế còn gắn việc rà soát mã số thuế với xử lý nghĩa vụ tài chính. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước qua truy thu, xử phạt và thu hồi nợ đạt hơn 5,337 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế, phí, lệ phí và nợ thuế đã nộp đạt 4,583 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 754 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả tích cực đối với nhóm trạng thái 03, Thuế tỉnh Lai Châu tiếp tục tập trung nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Toàn tỉnh có 2.816 người nộp thuế thuộc nhóm này, nhưng mới xử lý được 736 trường hợp, đạt 26,1%. Trong đó, với doanh nghiệp và tổ chức, số đã xử lý là 30 trong tổng số 961 trường hợp, đạt 3,1%. Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan Thuế đã xử lý 706 trong tổng số 1.855 trường hợp, đạt 38,1%.

Khoảng cách lớn giữa hai nhóm phản ánh mức độ phức tạp của việc xác minh doanh nghiệp, tổ chức không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Nhiều trường hợp không thể liên lạc với người đại diện theo pháp luật, không có mặt tại địa chỉ đã đăng ký hoặc còn vướng nghĩa vụ kê khai, hóa đơn và nợ thuế.

Vì vậy, việc xử lý đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan Thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền cơ sở, cơ quan công an và các đơn vị liên quan.

Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Cơ quan Thuế đồng thời tiếp tục chuẩn hóa thông tin đăng ký, quản lý chặt tình trạng hoạt động, ưu tiên xử lý người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.