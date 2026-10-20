Thuế tỉnh: Kịp thời giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Thuế tỉnh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). Qua đó, giúp DN kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm việc hoàn thuế đúng quy định.

Tháo gỡ vướng mắc trong hoàn thuế

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu găng tay thể thao, Công ty TNHH Komega X (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm) là một trong những DN được hoàn thuế GTGT kịp thời trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tổng quản lý Công ty TNHH Komega X cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục hoàn thuế, DN nhận được sự hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ rất kịp thời từ cán bộ thuế. Cơ quan thuế còn thông tin về những rủi ro liên quan, giúp DN chủ động rà soát chứng từ và có phương án xử lý phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục thuế cũng giúp giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin, bổ sung chứng từ và hoàn thiện hồ sơ. Nhờ đó, công ty được hoàn 3,5 tỷ đồng thuế GTGT, góp phần bổ sung nguồn vốn sản xuất, kinh doanh và chủ động cân đối dòng tiền.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Komega X. Ảnh: V.GIANG

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh, quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT còn gặp một số khó khăn trong xác minh tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, đối chiếu thông tin giao dịch và xác định điều kiện hoàn thuế. Đặc biệt, những hồ sơ liên quan đến nhiều DN, nhiều địa bàn hoặc qua nhiều khâu trung gian cần thêm thời gian xác minh và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Đối với hồ sơ hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, cơ quan thuế phải xem xét điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0% và điều kiện hoàn thuế trên cơ sở hợp đồng, chứng từ thanh toán, tờ khai hải quan và các tài liệu liên quan. Một số trường hợp có nội dung phức tạp hoặc còn cách hiểu khác nhau về chính sách thuế cần được trao đổi, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm giải quyết đúng quy định.

Từ thực tế đó, Thuế tỉnh chủ động rà soát, phân loại hồ sơ, hướng dẫn DN bổ sung tài liệu, giải trình những nội dung chưa rõ; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tháo gỡ khó khăn. Đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan thuế hướng dẫn DN hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế thông báo rõ lý do và căn cứ pháp luật để người nộp thuế biết, thực hiện.

Ông NGUYỄN NGỌC TÚ - Trưởng Thuế tỉnh: Quan điểm của ngành thuế tỉnh là bảo đảm công khai, minh bạch, giải quyết hoàn thuế kịp thời, đúng quy định đối với DN đủ điều kiện; hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan thuế. Đồng thời, tăng cường kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa hành vi gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát rủi ro

Thời gian tới, Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình giải quyết hoàn thuế, từ tiếp nhận, phân loại, kiểm tra đến ban hành kết quả. Ngành thuế tăng cường khai thác dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử, tờ khai hải quan và các nguồn thông tin liên quan phục vụ kiểm tra, đối chiếu, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Việc triển khai hoàn thuế GTGT tự động theo lộ trình của ngành cũng được chú trọng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cùng với đó, Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngành thuế đề cao trách nhiệm của công chức và người đứng đầu đơn vị, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết do nguyên nhân chủ quan. Công tác hướng dẫn DN kê khai, chuẩn bị chứng từ và thực hiện các thủ tục hoàn thuế được chú trọng, giúp DN chủ động rà soát, bổ sung hồ sơ, hạn chế sai sót và tránh phát sinh thời gian xử lý.

Song song với việc tạo thuận lợi cho DN, ngành thuế tăng cường phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ cảnh báo rủi ro để nhận diện dấu hiệu bất thường trong giao dịch, sử dụng hóa đơn và kê khai thuế. Trọng tâm là kiểm soát hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, lập hóa đơn cho giao dịch không có thật, hợp thức hóa đầu vào qua nhiều DN trung gian hoặc nâng khống giá trị hàng hóa, dịch vụ nhằm tăng số thuế đề nghị hoàn. Qua đó, nâng cao hiệu quả kiểm tra, ngăn ngừa hành vi gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi của những DN chấp hành đúng quy định. "Thời gian tới, Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Qua đó, vừa bảo đảm DN đủ điều kiện được hoàn thuế đúng thời hạn, vừa tăng cường kỷ cương trong quản lý thuế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế và nguồn thu ngân sách nhà nước", ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành thuế tỉnh đã giải quyết 85 hồ sơ hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền 627,8 tỷ đồng, đạt 100% số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó, 66 hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, chiếm 77,6% tổng số hồ sơ đã giải quyết, với số tiền gần 394 tỷ đồng, chiếm 62,8% tổng số tiền thuế được hoàn. So với cùng kỳ năm 2025, số tiền hoàn thuế GTGT trong 9 tháng năm 2026 bằng 79,1%, chủ yếu do số DN đề nghị hoàn thuế GTGT giảm so với cùng kỳ.