Thuế tỉnh Đồng Tháp: Quay thưởng 'Hóa đơn may mắn' kỳ quý II năm 2026

Đồng chí Đoàn Hữu Hiếu, Phó Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát và đồng chí Lê Giang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Hội đồng giám sát thực hiện quay thưởng "Hóa đơn may mắn" kỳ quý II năm 2026.

Theo Thuế tỉnh Đồng Tháp, số hóa đơn điện tử đủ điều kiện tham gia chương trình trong quý II năm 2026 tăng 222% so với quý I năm 2026, với 58.654 hóa đơn. Các hóa đơn được lựa chọn là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phát sinh từ hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và có đầy đủ thông tin định danh người mua.

Đối tượng tham gia chương trình là cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần; không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế và các loại hóa đơn không đủ điều kiện theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng kỳ quay thưởng quý II năm 2026 gồm: 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng giá trị các giải thưởng là 30 triệu đồng.

Theo kết quả của chương trình, người mua Phan Trọng Nhân có mã hóa đơn 00B06989B54C8F43E88FB3FCEB0DFC85D3 trúng giải Nhất trị giá 5 triệu đồng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi người mua và thúc đẩy người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.