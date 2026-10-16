Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 9 tháng tăng hơn 24% so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả 9 tháng, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, xét theo cơ cấu, tổng thu thuế, phí đạt 95,8% dự toán Trung ương giao, bằng 93% dự toán tỉnh giao, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Cùng với khai thác nguồn thu, Thuế tỉnh Điện Biên chú trọng quản lý chặt nghĩa vụ thuế, tăng cường kiểm tra theo rủi ro và xử lý nợ đọng, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong 9 tháng, cơ quan Thuế đã hoàn thành 98/127 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 77% kế hoạch. Qua kiểm tra, số tăng thu ngân sách đạt 15,87 tỷ đồng, gồm 10,8 tỷ đồng truy thu và 5,07 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp. Số đã nộp NSNN đạt 13,23 tỷ đồng, bằng 83% số tiền tăng thu qua kiểm tra.

Kiểm tra thuế không chỉ giúp cơ quan Thuế phát hiện, xử lý sai phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Vì vậy, Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh phân tích dữ liệu, giám sát hồ sơ khai thuế và hóa đơn điện tử, tập trung vào lĩnh vực, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao.

Cùng với đó, công tác quản lý nợ cũng cần thực hiện quyết liệt, nhờ vậy, trong 9 tháng, số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp đã thu vào NSNN đạt 365 tỷ đồng, gồm 19 tỷ đồng bằng biện pháp cưỡng chế và 346 tỷ đồng thông qua các biện pháp quản lý nợ.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Việc mở rộng quản lý thuế dựa trên dữ liệu, nhất là đối với hộ kinh doanh và thương mại điện tử, cũng là hướng đi quan trọng. Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh Điện Biên quản lý 13.403 hộ kinh doanh, tăng 14% so với cuối năm 2025. Trong đó, 12.759 hộ đã đăng ký số tài khoản, ví điện tử, đạt 95%; 12.878 hộ, cá nhân kinh doanh đã cài đặt eTax Mobile, đạt 96%. Với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 1.082 hộ, cá nhân đăng ký sử dụng và 1.081 trường hợp đã sử dụng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý IV, theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, đơn vị tăng cường các giải pháp thu NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm do HĐND, UBND tỉnh giao. Theo kế hoạch, nhiệm vụ thu quý IV là 424,2 tỷ đồng; riêng tháng 10/2026 được giao là 301,7 tỷ đồng, trong đó thuế, phí và thu khác là 123,7 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 178 tỷ đồng.

Do vậy, để hoàn thành dự toán năm, Thuế tỉnh Điện Biên cần phân công nhiệm vụ cụ thể theo địa bàn, khoản thu và nhóm đối tượng; thường xuyên đối chiếu kết quả với tiến độ thực hiện, kịp thời phân tích biến động và đề xuất giải pháp phù hợp, tránh tạo áp lực vào cuối năm.

Đối với các khoản thu từ đất đai, tài nguyên và khai thác khoáng sản, Thuế tỉnh Điện Biên cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc rà soát hồ sơ, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời theo dõi tiến độ nộp ngân sách và kịp thời đôn đốc các khoản đến hạn.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền chính sách phù hợp với từng nhóm người nộp thuế, hướng dẫn kê khai đúng quy định và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thuế điện tử sẽ góp phần hạn chế sai sót, nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy người nộp thuế chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ dự toán, chủ động khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế và ứng dụng dữ liệu số trong công tác quản lý.