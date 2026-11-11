Thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng bứt tốc chặng cuối năm 2026

Nguồn thu cốt lõi tăng trưởng ổn định trong 10 tháng

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong tháng 10 năm 2026 tổng thu nội địa trên địa bàn quản lý đạt 1.690 tỷ đồng bằng 81,9% dự toán tháng và bằng 87,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng số thu đạt 14.143 tỷ đồng bằng 83,4% dự toán Trung ương giao và 78,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Mức thu này cũng đạt 71,8% kế hoạch phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét theo cơ cấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 1.200 tỷ đồng trong tháng 10 bằng 156,9% dự toán tháng. Lũy kế 10 tháng khoản này đạt 10.747 tỷ đồng bằng 93,7% dự toán Trung ương giao tăng 5% so với cùng kỳ. Nhóm thu này có tiến độ thực hiện cao hơn hẳn so với tổng thu nội địa. Trong khi đó thu tiền sử dụng đất tháng 10 đạt 490 tỷ đồng tăng 23,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng khoản thu sử dụng đất đạt 3.397 tỷ đồng bằng 61,8% dự toán Trung ương giao.

Phân tích chi tiết từng khoản thu cho thấy thuế thu nhập cá nhân tăng 19,2% tương ứng tăng 25 tỷ đồng do việc chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý. Thu tiền thuê đất tăng mạnh 59,1% tương ứng 41 tỷ đồng phần lớn phát sinh từ việc thu tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thu phí lệ phí tăng 5,9% và thu từ hoạt động xổ số tăng 2,7%. Đáng chú ý thu từ cổ tức lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thích ứng chính sách mới và tập trung khai thác nguồn thu tháng 11

Ở chiều ngược lại một số nguồn thu có sự sụt giảm. Cụ thể khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 226 tỷ đồng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 53 tỷ đồng và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 47 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng từ năm 2026 khi mặt hàng nông lâm thủy sản ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai nộp thuế. Điều này đã tác động trực tiếp đến số thu tại các khu vực kinh tế nêu trên.

Thêm vào đó thuế bảo vệ môi trường giảm 70 tỷ đồng so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chính sách theo Nghị quyết số 34 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Lệ phí trước bạ cũng giảm 54 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở việc giảm thu từ lệ phí trước bạ ô tô. Các yếu tố khách quan về chính sách vĩ mô đòi hỏi cơ quan thuế phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch để tìm kiếm nguồn thu bù đắp.

Trong tháng 11 Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt ít nhất 985 tỷ đồng. Toàn ngành Thuế sẽ tập trung chỉ đạo điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ người nộp thuế. Các Thuế khu vực tiếp tục bám sát tiến độ đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính phấn đấu hoàn thành toàn diện dự toán thu ngân sách quý 4 và cả năm 2026 đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh.