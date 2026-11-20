Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, Chương trình “Hóa đơn may mắn” do đơn vị tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích người mua hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua hàng; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quý III/2026, toàn tỉnh có 196.382 hóa đơn được phát hành, trong đó 191.861 số hoá đơn điện tử có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia quay thưởng. Ban tổ chức chương trình đã tiến hành bấm số lựa chọn “Hoá đơn may mắn” theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế, dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai minh bạch của Hội đồng giám sát.

Ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Ảnh: CTV.

Kết quả quay thưởng, đã có 36 hóa đơn may mắn trúng thưởng, mỗi tháng gồm 1 giải Nhất trị giá 1,5 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá 1 triệu đồng/giải, 5 giải Ba mỗi giải 800 nghìn đồng/giải và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 500 nghìn đồng/giải. Theo đó, giải Nhất các tháng thuộc về ông Đặng Đình Hùng; hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xinh; hộ kinh doanh bán lẻ Hoàng Văn Tình.

Kết quả quay số “Hóa đơn may mắn” tháng 7, 8 và 9 năm 2026 được công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh Cao Bằng (Website: http://caobang.gdt.gov.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ thông tin đến các cá nhân, hộ kinh doanh sở hữu hoá đơn trúng thưởng để thực hiện trao thưởng chậm nhất ngày 17/12/2026, quá thời hạn trên, các số hóa đơn trúng thưởng chưa có người đến nhận thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.