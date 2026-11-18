Trong bối cảnh cuối năm, khi nhu cầu đi lại và chi tiêu tăng cao, việc giảm gánh nặng thuế lên mặt hàng thiết yếu như xăng được kỳ vọng hỗ trợ cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Chính sách cụ thể ra sao?

Xăng vốn là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, một loại thuế đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ nhất định. Khi mức thuế này được đưa về 0% trong một giai đoạn, cấu phần thuế trong giá bán lẻ xăng giảm đi, tạo dư địa giúp giá xăng tới tay người tiêu dùng bớt áp lực hơn so với khi vẫn áp thuế.

Thời gian áp dụng kéo dài khoảng năm tháng, phủ trọn giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết, là lúc chi tiêu của các gia đình thường tăng mạnh.

Cần hiểu đúng rằng giá xăng bán lẻ được cấu thành từ nhiều yếu tố, gồm giá nhập, các loại thuế, phí và chi phí kinh doanh định mức. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ là một trong số đó. Vì vậy, việc đưa thuế này về 0% là một yếu tố kéo giảm áp lực lên giá, nhưng giá xăng cuối cùng vẫn biến động theo giá thế giới và các kỳ điều hành.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, chính sách giúp giá xăng dễ chịu hơn so với kịch bản còn thuế, chứ không có nghĩa giá sẽ chỉ giảm một chiều.

Tác động lan tỏa tới đời sống

Xăng dầu là chi phí đầu vào của gần như mọi hoạt động kinh tế, từ vận tải, sản xuất tới dịch vụ. Khi áp lực lên giá xăng được giảm bớt, không chỉ người đi xe máy, ô tô được lợi trực tiếp ở mỗi lần đổ xăng, mà về lý thuyết, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng bớt căng, qua đó gián tiếp hỗ trợ kiềm chế giá cả nhiều mặt hàng khác.

Với một gia đình, khoản tiết kiệm ở mỗi lần đổ xăng tuy không lớn, nhưng cộng dồn qua nhiều tháng và lan sang giá cả sinh hoạt, cũng góp phần giảm bớt nỗi lo chi tiêu dịp cuối năm.

Đây cũng là một tín hiệu cho thấy định hướng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nhiều thách thức, kích thích tiêu dùng và sản xuất. Với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận tải nhỏ, việc chi phí nhiên liệu bớt áp lực là sự trợ lực thiết thực.

Điều người tiêu dùng nên lưu ý

Người dân nên theo dõi các kỳ điều hành giá xăng để nắm diễn biến thực tế, bởi như đã nói, giá cuối cùng còn phụ thuộc giá thế giới. Việc thuế về 0% là yếu tố thuận lợi, nhưng không nên kỳ vọng giá xăng sẽ giảm sâu bất chấp thị trường. Với các gia đình, đây là dịp tốt để rà soát lại chi phí đi lại, cân đối chi tiêu hợp lý trong giai đoạn cao điểm.

Về phía quản lý, hiệu quả thật sự của chính sách còn nằm ở việc bảo đảm giá xăng được điều hành minh bạch, để phần hỗ trợ từ việc giảm thuế thực sự đến được tay người tiêu dùng chứ không bị hấp thụ ở khâu trung gian. Đó là điều người dân mong đợi ở một chính sách nhân văn, hướng tới chia sẻ khó khăn với số đông.