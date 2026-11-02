Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng giảm về 0% đến hết tháng 3/2027

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được giảm về 0% trong thời gian từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Nghị quyết cũng quy định, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành là 7% đối với xăng E10, 8% đối với xăng E5 và 10% đối với các loại xăng khoáng khác. Việc đưa thuế suất về 0% được xác định là giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao.

Chính sách giảm thuế được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế tác động lan tỏa đến giá thành hàng hóa, dịch vụ, qua đó hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cả và bảo đảm đời sống người dân.

Mặc dù làm giảm thu ngân sách trong ngắn hạn, chính sách được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo nguồn thu ngân sách bù đắp thông qua các hoạt động kinh tế được duy trì và phát triển.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp ngày 27/10/2026 và Thông báo số 557/TB-VPCP, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Dự thảo được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bên cạnh chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, tháng 3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống 0%.

Tháng 4/2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP, kéo dài thời gian áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, đồng thời bổ sung một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu vào diện được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0%.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Đến tháng 6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026, kéo dài các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

Ngày 30/9/2026, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP tiếp tục được ban hành, kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng trên đến hết ngày 31/12/2026.