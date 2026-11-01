Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ 1/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu

Ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 0h ngày 1/11. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống mức không cao hơn 24.223 đồng/lít.

Đối với xăng E10RON95-III, mức giá bán mới không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Đáng chú ý, giá xăng E10RON95-III hiện thấp hơn xăng E5RON92 là 64 đồng/lít.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán, Bộ Công Thương thông tin về mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng. Theo đó, tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 0 đồng/lít đối với xăng sinh học. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng này cũng là 0 đồng/lít.

Thời điểm áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng nêu trên là từ 0 giờ ngày 1/11/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định, nhưng không muộn hơn 0 giờ cùng ngày.

Bộ Công Thương cho biết, kể từ 0 giờ ngày 1/11/2026, thời điểm công bố giá bán mặt hàng xăng cho đến trước ngày Bộ công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định theo các quy định hiện hành.

Theo thông tin Bộ Công Thương công bố, giá bán xăng dầu tại một số nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026 cho thấy, giá xăng trong nước đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít, trong đó Chính phủ có trợ giá; tại Campuchia là 32.010 đồng/lít, cũng có trợ giá; tại Lào là 48.276 đồng/lít; tại Trung Quốc là 36.125 đồng/lít, giá do Chính phủ khống chế. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm thông tin kịp thời và định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành.