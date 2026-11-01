Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng giảm sâu
Ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng từ 0 giờ ngày 1/11/2026 với các loại xăng cụ thể như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Xăng E10RON95-III: không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/thue-tieu-thu-dac-biet-ve-0-gia-xang-giam-sau-20261101073323747.htm