Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng giảm sâu

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng từ 0 giờ ngày 1/11/2026 với các loại xăng cụ thể như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Xăng E10RON95-III: không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Mua bán xăng dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

Mua bán xăng dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt – TTXVN