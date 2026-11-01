Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng giảm mạnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất với Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành đầu tiên

Ngay sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực, Bộ Công Thương công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng trong nước vào đêm 31/10. Thời điểm điều chỉnh giá của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chậm nhất là 0 giờ ngày 1/11.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.804 đồng/lít, xuống mức tối đa 24.223 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, còn không cao hơn 24.159 đồng/lít. Sau điều chỉnh, xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng giảm về 0%, giá xăng giảm trong kỳ điều hành đầu tiên. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ điều hành này, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học tiếp tục là 0 đồng/lít. Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với mặt hàng này cũng ở mức 0 đồng/lít.

Theo tờ trình của Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng. Vì vậy, việc đưa thuế suất về 0% có thể giúp giảm giá bán lẻ tương ứng với phần thuế được điều chỉnh, nếu các yếu tố khác không thay đổi.

Tuy nhiên, mức giảm giá thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Tiếp tục áp dụng các chính sách giảm thuế

Bên cạnh việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, các chính sách thuế khác đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay vẫn ở mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này đồng thời thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được áp dụng ở mức 0%.

Các chính sách về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trên được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Việc điều chỉnh thuế đối với xăng dầu được triển khai trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 ở mức 4,5%, trong khi xung đột và biến động địa chính trị quốc tế tiếp tục tạo sức ép lên kinh tế trong nước.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ở Quốc hội sáng 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4,5% đang chịu áp lực từ xung đột và những biến động địa chính trị bên ngoài.

Cùng với các chính sách thuế đối với xăng dầu, Chính phủ cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện đến hết tháng 3/2027.

Các giải pháp giảm chi phí năng lượng được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm dư địa cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.