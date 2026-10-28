Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm về 0%, giá xăng E5, E10 giảm bao nhiêu?

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động cũng như tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về mức 0%.

Phương án này dự kiến được áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và phải hoàn thành trước ngày 1/11.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, mức thuế suất đang áp dụng đối với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Nếu phương án đưa thuế suất về 0% được thông qua, cả ba mặt hàng này đều sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mức giảm cụ thể tùy theo từng loại xăng.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở của mặt hàng xăng.

Do đó, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, việc đưa sắc thuế này về mức 0% có thể giúp kéo giảm giá bán lẻ xăng tương ứng với phần thuế được cắt giảm.

Với mức giá tính thuế tại kỳ điều hành ngày 22/10 là 21.938 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92 và 22.017 đồng/lít đối với xăng E10 RON 95-III, số tiền thuế được loại bỏ ước tính lần lượt vào khoảng hơn 1.700 đồng/lít và 1.500 đồng/lít.

Tuy nhiên, mức giảm thực tế trên thị trường vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thế giới, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá cơ sở tại từng kỳ điều hành.

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Phân tích cụ thể hơn về đề xuất này, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Nguyễn Đồng Chiến cho biết số liệu tại kỳ điều hành giá ngày 22/10/2026 của Bộ Công Thương phản ánh khá rõ mức độ tác động nếu sắc thuế này được đưa về 0%.

Cụ thể, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng E10 RON 95-III đang ở mức 22.017 đồng/lít; với thuế suất 7%, số thuế hiện phải tính vào khoảng 1.541 đồng/lít.

Trong khi đó, giá tính thuế của xăng E5 RON 92 thấp hơn 79 đồng/lít, tương ứng khoảng 21.938 đồng/lít; với mức thuế suất 8%, số thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng này rơi vào khoảng 1.755 đồng/lít.

Ngoài sắc thuế trên, giá bán lẻ xăng dầu vẫn chịu sự chi phối từ nhiều yếu tố cấu thành khác như giá thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Thực tế từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã liên tiếp triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng phó với đà leo thang của giá xăng dầu.

Theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026, các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đều được kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Hiện tại, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang giữ ở mức 0 đồng/lít; mặt hàng này cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành, đồng thời thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng đang ở mức 0% cho đến cuối năm.

Tại Nghị quyết số 43, riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được quy định thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, Thạc sĩ Nguyễn Đồng Chiến đánh giá nếu tiếp tục đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0%, đây sẽ là một trong những công cụ thuế trực tiếp còn lại có khả năng tạo thêm dư địa để hạ nhiệt giá bán lẻ xăng trong nước.