Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với các loại xăng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP vừa được ban hành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo Nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực, quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, sẽ hết hiệu lực thi hành.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực, bao gồm rút ngắn hoặc kéo dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có trách nhiệm đề xuất, gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc áp dụng mức thuế suất 0% đối với xăng trong thời gian nêu trên là một trong những giải pháp điều hành thuế nhằm hỗ trợ ổn định thị trường xăng, dầu và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0% từ ngày 1/11. (Ảnh minh họa)

Được biết, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã từng được giảm về 0% kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 (theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026) và từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 (theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội).

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.