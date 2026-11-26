Minh bạch nghĩa vụ, tạo cạnh tranh bình đẳng

Thương mại điện tử phát triển nhanh, mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng triệu tổ chức, cá nhân. Chỉ với một gian hàng trực tuyến, người bán có thể tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng, không bị giới hạn bởi địa bàn hay thời gian. Tuy nhiên, số lượng giao dịch lớn, chủ thể kinh doanh đa dạng và dòng tiền phát sinh trên nhiều nền tảng cũng đặt ra yêu cầu quản lý thuế phù hợp.

Trước đây, việc xác định doanh thu, kê khai và nộp thuế của người bán trên sàn chủ yếu dựa vào ý thức tự giác và dữ liệu do người kinh doanh cung cấp. Cơ quan thuế gặp không ít khó khăn khi kiểm soát đầy đủ hoạt động bán hàng trên môi trường số, nhất là những trường hợp kinh doanh qua nhiều tài khoản, nhiều nền tảng hoặc kết hợp bán trực tuyến với trực tiếp.

Thương mại điện tử phát triển nhanh, mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng triệu tổ chức, cá nhân. Ảnh: PT

Cơ chế sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán theo quy định tại Nghị định số 117/2025/NĐ-CP đã tạo bước chuyển trong quản lý thuế. Thay vì chỉ trông chờ người bán tự kê khai, cơ quan thuế có thêm dữ liệu từ các nền tảng trung gian để theo dõi doanh thu và nghĩa vụ thuế sát hơn với giao dịch thực tế.

Theo số liệu của cơ quan thuế, tổng số thu từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 167.900 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Cùng với đó, 259 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, với số thu hơn 12.500 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực trong mở rộng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Tuy nhiên, số thu gần 167.900 tỷ đồng bao gồm cả hoạt động kinh doanh truyền thống và kinh doanh qua nền tảng trực tuyến, không chỉ riêng khoản thu từ các sàn thương mại điện tử.

Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Phụng cho rằng, cơ chế khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay trên sàn là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản lý. Dữ liệu về người bán, dòng tiền và giao dịch giúp cơ quan thuế mở rộng cơ sở thu, hạn chế bỏ sót nguồn thu và giảm áp lực quản lý trực tiếp đối với số lượng lớn cá nhân kinh doanh. Quản lý thuế từng bước chuyển từ chờ người kinh doanh kê khai sang kiểm soát ngay khi giao dịch phát sinh.

Ở góc độ doanh nghiệp, CEO Công ty TNHH Natural House Trần Lâm, người có hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh và vận hành thương mại điện tử cho rằng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế còn thúc đẩy nhà bán hàng chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị. Khi yêu cầu tuân thủ được thực hiện chặt chẽ hơn, doanh nghiệp phải kiểm soát rõ doanh thu, chi phí, chứng từ và hiệu quả của từng kênh bán hàng.

Theo ông Lâm, doanh nghiệp hoạt động bài bản phải tính đến các khoản thuế, chi phí kế toán, nhân sự và bảo hiểm trong giá thành sản phẩm. Trong khi đó, người bán không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có thể tạo lợi thế về giá không bình đẳng. Khi các chủ thể cùng tuân thủ, thị trường sẽ chuyển dần sang cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành, thay vì lợi thế từ việc né tránh nghĩa vụ thuế.

Hoàn thiện quy trình, giảm chi phí tuân thủ

Dù tạo chuyển biến tích cực, quá trình thực hiện chính sách vẫn phát sinh những vướng mắc cần tháo gỡ. Đặc thù của thương mại điện tử là số lượng đơn hàng lớn, giao dịch liên tục, thường xuyên có tình trạng hủy đơn, đổi trả hoặc hoàn tiền. Nếu quy trình đối soát doanh thu, điều chỉnh hóa đơn và xác định số thuế phải nộp chưa đồng bộ, người bán có thể mất nhiều thời gian xử lý chứng từ, thậm chí phát sinh sai lệch giữa dữ liệu của sàn, ngân hàng và hệ thống kế toán.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng - một cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng nêu băn khoăn: “Khi sàn đã khấu trừ và nộp thuế thay thì người bán có còn phải lập hóa đơn hay không; đồng thời lo ngại doanh thu có thể bị tính trùng giữa dữ liệu sàn cung cấp và hóa đơn điện tử”.

Vướng mắc trên cho thấy, bên cạnh tuyên truyền chính sách, cơ quan quản lý cần hướng dẫn cụ thể, thống nhất về trách nhiệm của sàn và người bán trong từng khâu: ghi nhận doanh thu, khấu trừ thuế, lập hóa đơn, xử lý đơn hàng hủy và hoàn trả. Khi quy định chưa được diễn giải rõ ràng, người kinh doanh nhỏ lẻ dễ lúng túng, còn doanh nghiệp phải bố trí thêm nhân lực để đối chiếu dữ liệu, xử lý sai khác.

Ông Trần Lâm cho rằng, cần tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa sàn thương mại điện tử và cơ quan thuế, giúp người bán dễ dàng theo dõi số thuế đã khấu trừ, kiểm tra doanh thu và xử lý các giao dịch phát sinh. Với doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều nền tảng, việc phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và thực hiện các thao tác trùng lặp làm tăng chi phí quản lý, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, cần đơn giản hóa quy trình đối soát, có hướng dẫn rõ về xử lý đơn hàng hủy, hoàn trả và điều chỉnh doanh thu. Dữ liệu do sàn cung cấp cần được chuẩn hóa, bảo đảm người bán có thể sử dụng để kiểm tra nghĩa vụ thuế mà không phải nhập lại nhiều lần. Đây cũng là cơ sở để hạn chế sai sót, tránh phát sinh tranh chấp giữa người bán và nền tảng trung gian.