Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gặp, đối thoại với doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhằm tháo gỡ những vướng mắc thủ tục, pháp luật thuế cho doanh nghiệp. (Ảnh: A.T)

Kết quả ấn tượng từ các nguồn thu

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng, Thuế Thành phố thu ngân sách đạt 538.000 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán do Chính phủ giao, tương đương 67,5% mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng cả năm và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả tích cực, trong đó hầu hết các sắc thuế đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành thuế Thành phố đã thu đạt hơn 620.800 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử khi Thành phố lần đầu tiên được giao thu ngân sách nhà nước lên mốc 1 triệu tỷ đồng, trong đó ngành thuế được giao chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm trước. Nhiệm vụ này gắn liền với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của đầu tàu kinh tế cả nước.

Cán bộ thuế Cơ sở 10 (Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn người nộp thuế các chính sách mới và thủ tục thuế. (Ảnh: CTV)

Từ thực tiễn triển khai tại các đơn vị cơ sở, khí thế thi đua nước rút thu ngân sách đang diễn ra sôi nổi. Tiêu biểu như Thuế cơ sở 12 đã hoàn thành dự toán pháp lệnh trước 2 tháng với số thu hơn 7.800 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán pháp lệnh và tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 4.500 tỷ đồng và số thu từ tiền sử dụng đất tăng vọt 145,5%. Các địa bàn như xã Bà Điểm, phường An Phú Đông và phường Thới An là những đơn vị đạt tỷ lệ thu rất cao.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 10 trong 9 tháng cũng đạt 79% dự toán thu ngân sách được giao, hướng tới mục tiêu phấn đấu cả năm là 4.387 tỷ đồng.

Theo bà Vũ Thị Hải Yến, Trưởng Thuế cơ sở 10, đơn vị đã phải đối mặt với không ít khó khăn khi nguồn thu từ hộ kinh doanh và cá nhân cho thuê tài sản chịu tác động bởi chính sách miễn giảm thuế dưới 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chủ động rà soát, khai thác nguồn thu từ thương mại điện tử và đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ, đơn vị đã duy trì sự ổn định và tích cực đóng góp vào bức tranh chung của toàn thành phố.

Để đạt được những kết quả đáng tự hào trên, ngành thuế Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo Quyết định 1212 của Cục Thuế và Chỉ thị 18 về chống thất thu, đặc biệt trên nền tảng thương mại điện tử.

Hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử được mở rộng sâu rộng với hơn 360.205 doanh nghiệp khai thuế điện tử (đạt 99,98%), 336.471 mã số thuế nộp thuế điện tử (đạt 94,46%) và hơn 4,09 triệu tài khoản eTax Mobile được kích hoạt. Sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị từ cấp Thành phố đến các cơ sở thuế đã tạo ra nền tảng vững chắc để bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đồng bộ giải pháp bảo đảm nguồn thu trong chặng nước rút

Nhằm giải quyết khối lượng công việc khổng lồ trong bối cảnh quản lý hơn 400.000 doanh nghiệp và khoảng 600.000 hộ kinh doanh với nguồn nhân lực hạn chế, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã xem chuyển đổi số là chìa khóa then chốt.

Đáng chú ý, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành Tổng đài ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp thông tin thuế lên các nền tảng thanh toán số. Tổng đài AI sử dụng định danh thương hiệu "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh", tích hợp Chatbot và Voice AI với khả năng tự động phản hồi khoảng 90% các yêu cầu đơn giản như tra cứu nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh 24/7. Hệ thống này giúp tự động hóa việc nhắc nợ, giải phóng công chức khỏi các tác vụ thủ công để tập trung hỗ trợ chuyên sâu cho người dân.

Công tác chuyển đổi số trong quản lý hộ kinh doanh cũng được triển khai toàn diện nhằm đưa hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai. Trưởng phòng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), bà Mai Thị Nghĩa Lê cho biết ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc ban hành Kế hoạch 735 về đồng hành cùng hộ kinh doanh và Kế hoạch 2071 về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Công tác tuyên truyền chính sách thuế được các đơn vị trực thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. (Ảnh: CTV)

Cụ thể về các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, bà Mai Thị Nghĩa Lê nhấn mạnh: "Cơ quan thuế đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Ngành thuế Thành phố phối hợp các ngân hàng thương mại, các tổ chức và nhà cung cấp giải pháp tổ chức ký kết hợp tác nhằm xây dựng các gói phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, dịch vụ kế toán với chi phí ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan thuế đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và hỗ trợ trực tiếp như triển khai các tổ hỗ trợ lưu động thực hiện mô hình "cầm tay chỉ việc", tổ chức các buổi tọa đàm, talkshow, hội nghị tập huấn và xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn trực quan theo từng nhóm ngành nghề".

Lũy kế đến cuối tháng 9/2026, toàn thành phố đã có 56.494 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 141 triệu hóa đơn được phát hành, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt 95% (hơn 600.000 hộ) và tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 83%. Thông qua các giải pháp đồng hành và hỗ trợ thiết thực này, cơ quan thuế giúp người nộp thuế giảm thiểu chi phí tuân thủ, minh bạch hóa doanh thu và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh đủ điều kiện tự nguyện phát triển lên mô hình doanh nghiệp.

Tại cơ sở, các giải pháp chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế cũng được thực hiện vô cùng linh hoạt. Theo ông Hoàng Thanh Nhất, Trưởng Thuế cơ sở 14, đơn vị đã chủ động cung cấp số điện thoại di động và tên công chức phụ trách để người dân liên hệ trực tiếp, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế xuống trong 1 ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế cũng tăng cường giám sát kê khai, siết chặt quản lý hóa đơn điện tử để ngăn chặn các trường hợp doanh nghiệp kê khai doanh thu bất thường, kết hợp làm sạch dữ liệu liên ngành và sử dụng bản đồ số quản lý địa bàn.

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Thuế cơ sở 14. (Ảnh: Tùng Anh)

“Dù chịu áp lực lớn về nhân lực khi số lượng cán bộ giảm nhưng khối lượng công việc tăng, tập thể cán bộ công chức thuế vẫn nỗ lực làm thêm giờ để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt”, ông Hoàng Thanh Nhất chia sẻ.

Nhận định về nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Ngành thuế Thành phố phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán Chính phủ giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch".

Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá từng khoản thu, bám sát tình hình thực tế tại từng địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, chú trọng kiểm tra, thanh tra, chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Song song với đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách Thành phố trong năm 2026.