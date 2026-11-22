Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Văn hóa công sở trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: A.T)

Những chuyển biến thực chất này được tổng kết, đánh giá tại hội nghị sơ kết thực hiện “Văn hóa công sở trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” diễn ra chiều 20/11/2026. Đây là chương trình hướng đến Ngày văn hóa Việt Nam 24/11.

Chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ

Ngay sau khi Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Thuế Thành phố xác định xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ngày 24/7/2026, đơn vị ban hành Kế hoạch xây dựng văn hóa công sở trong kỷ nguyên mới nhằm chuẩn hóa tác phong, kỷ luật hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngành thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ công chức thuế là phải xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và liêm chính.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: A.T)

Theo ông Đoàn Minh Dũng, sau hơn 5 tháng triển khai kế hoạch, nhận thức về kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ người nộp thuế tại các đơn vị đã có chuyển biến rõ nét. Vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị được phát huy; Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từng bước được hình thành tại các cơ quan thuế, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực thi công vụ hằng ngày. Toàn ngành đã ghi nhận 139 câu chuyện về hành động đẹp, cư xử chuẩn mực trong công tác và đời sống, đồng thời tuyên dương 51 tập thể và 453 cá nhân tiêu biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Việc triển khai kế hoạch tại một số đơn vị còn chưa đồng đều, có nơi còn mang tính hình thức; việc cụ thể hóa các giá trị văn hóa thành tiêu chí đánh giá kết quả công việc chưa rõ nét; một bộ phận công chức chưa chủ động đổi mới phương pháp làm việc và kỹ năng giao tiếp; công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên.

Nhằm ghi nhận, biểu dương và nhân rộng những đóng góp trong phong trào xây dựng văn hóa công sở, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện văn hóa công sở trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Thuế Thành phố.

Nhấn mạnh thông điệp mỗi cán bộ, công chức được tuyên dương phải trở thành một đại sứ văn hóa của ngành, ông Đoàn Minh Dũng yêu cầu văn hóa công sở không chỉ dừng lại trên khẩu hiệu hay bài phát biểu mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể trong từng lời nói, cách ứng xử và quy trình giải quyết hồ sơ hằng ngày.

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Văn hóa công sở trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: A.T)

Trong năm qua, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 98%, song các đơn vị vẫn phải tiếp tục rà soát quy trình để cải thiện chất lượng phục vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc gây phiền hà cho người nộp thuế. Ông Đoàn Minh Dũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2026.

Gắn chuẩn mực ứng xử với cải cách thủ tục hành chính

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuế cơ sở tập trung làm rõ cách thức đưa văn hóa công sở vào thực tiễn giải quyết công việc, đặc biệt tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Kim Quới, Trưởng Thuế cơ sở 5 cho biết, đơn vị hiện có 104 công chức và người lao động, luôn xác định xây dựng văn hóa công sở là nhiệm vụ thường xuyên gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Thời gian qua, Thuế cơ sở 5 đã tổ chức 3 hội nghị, buổi sinh hoạt tuyên truyền về đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử với 1.470 lượt người tham gia; thực hiện 274 lượt kiểm tra công vụ đối với 11 đội thuế trực thuộc. Đơn vị đồng thời tổ chức 45 buổi tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho 1.208 lượt công chức, đưa tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường điện tử đạt 100%, cùng 24 sáng kiến cải tiến quy trình đang được áp dụng.

Theo ông Nguyễn Kim Quới, người dân và doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế mà còn chú trọng thái độ và chất lượng hướng dẫn của công chức. Vì vậy, Thuế cơ sở 5 thiết lập quy trình làm việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết nhằm hạn chế tình trạng đùn đẩy công việc.

Kết quả khảo sát tại đơn vị ghi nhận mức độ hài lòng của người nộp thuế đạt 98%, 100% doanh nghiệp đánh giá tốt đối với các đoàn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Ông Nguyễn Kim Quới nhận định một lời giải thích tận tình giúp người nộp thuế hiểu đúng chính sách, còn quy trình minh bạch giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý.

Cùng quan điểm siết chặt kỷ luật đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ, ông Bùi Quan Trọng, Trưởng Thuế cơ sở 17 cho biết đơn vị quản lý nghiêm thời gian làm việc, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện làm việc qua loa, thiếu tinh thần trách nhiệm. Cùng với triển khai mạnh các dịch vụ công trực tuyến như eTax Mobile, hóa đơn điện tử và kê khai điện tử để giảm áp lực tiếp xúc trực tiếp, Thuế cơ sở 17 nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảng điểm trực tuyến nhằm tự động hóa việc chấm điểm thi đua, phân tích tỷ lệ hài lòng của người nộp thuế và đánh giá khách quan hiệu quả công tác của từng công chức.

Đơn vị cũng đổi mới công tác tập huấn thông qua các buổi tọa đàm xử lý tình huống giao tiếp thực tế khi người nộp thuế gặp khó khăn hoặc bức xúc, đồng thời duy trì phương châm ứng xử “bốn xin, bốn luôn”.

Theo ông Bùi Quan Trọng, kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa công sở được xác định là căn cứ cốt lõi trong xếp loại công chức và bình xét thi đua hằng năm; những hành vi sách nhiễu, thiếu chuẩn mực sẽ xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và giữ vững uy tín của cơ quan thuế.

Giữ giá trị nhân văn trong môi trường làm việc số

Sau quá trình sắp xếp, hợp nhất bộ máy hành chính, địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 29 mở rộng với số lượng lớn doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, kéo theo khối lượng công việc và áp lực tăng cao.

Người nộp thuế được hỗ trợ giải pháp kê khai thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Ông Trần Mạnh Hà, Trưởng Thuế cơ sở 29 chia sẻ: “Nếu chính sách pháp luật thuế là bộ khung và công nghệ thông tin là hệ thần kinh thì văn hóa công sở chính là yếu tố quyết định sức sống và uy tín của cơ quan thuế, đóng vai trò gắn kết nội bộ để đội ngũ công chức giữ vững sự ổn định khi thực thi nhiệm vụ”.

Theo ông, máy móc và trí tuệ nhân tạo có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn hay giải đáp tự động các câu hỏi cơ bản, nhưng công nghệ không thể thay thế sự thấu cảm và trách nhiệm của con người, nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn cần sự đồng hành, hướng dẫn trực tiếp về chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế.

Tại bộ phận một cửa của Thuế cơ sở 29, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến giải quyết thủ tục lệ phí trước bạ nhà đất, phương tiện và đăng ký thuế, từng công chức luôn thực hiện nghiêm quy tắc kiểm soát cảm xúc, giải thích rõ ràng từng thành phần hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần. Bước sang môi trường giao dịch điện tử với hệ thống hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile và các công cụ phân tích rủi ro, đơn vị đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp số.

Bàn về giải pháp để văn hóa công sở thật sự đi vào chiều sâu, đại diện Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 8 nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa công sở không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà có thể bắt đầu từ chính mỗi công chức, bằng một lời chào thân thiện, bộ trang phục chỉnh tề, thái độ lắng nghe, sự hướng dẫn tận tình và tinh thần trách nhiệm đến cùng trong giải quyết công việc”.

Theo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 8, mỗi công chức cần thực hành nghiêm túc phương châm “bốn xin, bốn luôn”, giữ vững sự tận tình nhưng luôn đi đôi với tính minh bạch, liêm chính và kỷ cương, thân thiện mà không xuề xòa, hỗ trợ hết mình nhưng không làm thay hay giải quyết sai quy định.

Có thể thấy, khi chuẩn mực đạo đức công vụ cùng nền tảng công nghệ hiện đại, mỗi lời nói chuẩn mực và cử chỉ tận tâm của người cán bộ thuế sẽ trở thành nhịp cầu củng cố niềm tin xã hội. Đó chính là nền tảng vững chắc để ngành thuế không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý, kiến tạo môi trường hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và giàu tính nhân văn.