Thuế thành phố Hà Nội ra mắt 'Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế'

Nội dung thông tin trong "Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế". (Nguồn: Thuế thành phố Hà Nội)

Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế có phạm vi điều tiết rộng, gắn liền với hầu hết các khâu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nền kinh tế. Xác định hoàn thuế giá trị gia tăng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm khơi thông nguồn vốn, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, ngành thuế đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro để vừa hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, vừa phòng ngừa gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Việc ban hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 và Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 đã tạo bước chuyển đột phá trong chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng điện tử hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, gắn với lộ trình hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý thuế nhằm đáp ứng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Giao diện “Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế”. (Nguồn: Thuế thành phố Hà Nội)

Trên cơ sở đó, “Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế” được biên soạn nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi cơ quan thuế có thông báo chính thức áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Sổ tay được chia thành 4 phần. Phần 1 gồm những điểm mới liên quan đến hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng; phần 2 là những quy định chung về hoàn thuế giá trị gia tăng; phần 3 đề cập đến nội dung hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với từng lĩnh vực cụ thể như hoàn thuế đối với xuất khẩu, hoàn thuế đối với dự án đầu tư; hoàn thuế đối với sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5% hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết khi giải thuể, phá sản… Cuối cùng, phần 4 thống kê một số lỗi thường gặp và các tình huống người nộp thuế xác định sai trường hợp, điều kiện hoàn thuế.

Cuốn sổ tay được thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, trình bày rõ ràng, đầy đủ những thông tin cần thiết liên quan đến việc hoàn thuế sẽ giúp người nộp thuế tra cứu thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong thực hiện quyền và nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng, thuận lợi.