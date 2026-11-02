Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026

Cán bộ trực Tổng đài Thuế thành phố Hà Nội. (Ảnh CTV)

Thông tin từ Thuế thành phố Hà Nội cho biết chỉ trong 10 tháng, đơn vị đã hoàn thành dự toán pháp lệnh thu năm 2026.

Cụ thể, tổng thu 10 tháng thực hiện của Thuế thành phố Hà Nội đạt 613.790 tỷ đồng, đạt 100,04% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa là 610.914 tỷ đồng và thu từ dầu thô là 2.876 tỷ đồng.

Đáng lưu ý về cơ cấu thu, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đạt 264.402 tỷ đồng, bằng 98,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Các khoản thu đất, nhà thực hiện đạt 112.617 tỷ đồng; bằng 113,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Các khoản thuế, phí khác (chủ yếu thu từ Trung ương) thực hiện đạt 233.895 tỷ đồng, đạt 96,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong các nhóm thu nêu trên, nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh có mức tăng trưởng nổi bật.

Cùng với mức tăng của các khoản thu từ nhà, đất và sự duy trì ổn định của các khoản thu từ thuế, phí khác, những kết quả này đã đóng góp vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026 của Thuế thành phố Hà Nội.

Phát huy kết quả đạt được, trong hai tháng cuối năm, Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp chống thất thu và mở rộng các nguồn thu, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu cả năm ở mức cao nhất.

Trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu cả năm ở mức cao nhất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.

Từ tháng 9/2026, Thuế thành phố Hà Nội đã chính thức công bố hệ thống Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889, nhằm tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung, thống nhất các yêu cầu hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.

Việc đưa Tổng đài 1900.886.889 vào vận hành nhằm thực hiện chủ trương đổi mới phương thức hỗ trợ, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Thay vì phải tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ, người nộp thuế chỉ cần thực hiện một cuộc gọi. Thông qua đầu số 1900.886.889, người nộp thuế có thể liên hệ với Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế.

Việc tiếp nhận và hỗ trợ được thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi người nộp thuế phát sinh vướng mắc. Hệ thống tiếp nhận và tự động phân luồng yêu cầu đến công chức, bộ phận hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp.