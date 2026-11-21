BTC trao giải cho các chủ hóa đơn may mắn.

Qua thống kê từ hệ thống, số lượng hóa đơn đủ điều kiện tham gia quay thưởng trong tháng 7-2026 là 5.337 hóa đơn (trên tổng số 1.989.848 hóa đơn đưa vào rà soát); tháng 8-2026 có 4.875 hóa đơn đủ điều kiện (trên 1.937.759 hóa đơn rà soát) và tháng 9-2026 có 4.415 hóa đơn đủ điều kiện (trên 1.769.771 hóa đơn rà soát). Mỗi kỳ tháng có cơ cấu 18 giải thưởng với tổng trị giá 110 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (8 triệu đồng/giải) và 12 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Kết quả quay thưởng xác định giải Nhất kỳ tháng 7-2026 thuộc về khách hàng Nguyễn Thị Thịnh; giải Nhất kỳ tháng 8-2026 thuộc về khách hàng Phan Thị Mười và giải Nhất kỳ tháng 9-2026 thuộc về khách hàng Văn Thị Kim Hà. Cũng tại buổi lễ, Thuế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II-2026 cho 30 cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện trúng thưởng với tổng số tiền 265 triệu đồng (gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng thuộc về khách hàng Nguyễn Trường Danh, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 21 giải Khuyến khích). Chương trình tiếp tục góp phần khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua sắm, qua đó bảo vệ quyền lợi người mua, chống thất thu ngân sách và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.