Thuế Thanh Hóa hoàn thành dự toán thu ngân sách 2026 với hơn 33.400 tỷ đồng

Ngày 6/11, Thuế Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng 11/2026, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết tháng 10 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế Thanh Hóa thực hiện đạt 33.448 tỷ đồng, bằng 102,4% dự toán Trung ương giao, bằng 100,9% dự toán tỉnh giao và bằng 105,1% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 1.620 tỷ đồng.

Trưởng Thuế Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục là một trong những điểm sáng, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung. Lũy kế 10 tháng năm 2026, số thu từ khu vực này đạt 5.711 tỷ đồng, bằng 120,7% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1.574 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tăng 939 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 612 tỷ đồng và thuế tài nguyên tăng 18,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, Trưởng Thuế Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bám sát chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ đạo của cấp trên, tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và các vấn đề phát sinh cần tập trung giải quyết.

Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Các đơn vị Thuế cơ sở cần chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình người nộp thuế, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để tồn tại kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng trong công tác quản lý.