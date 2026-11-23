Việc Anthropic chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có thể đưa nhiều nhân viên và nhà sáng lập công ty trở thành triệu phú, thậm chí tỷ phú chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tầng lớp giàu có mới trong ngành AI diễn ra đúng lúc Mỹ đang tranh luận về cách đánh thuế khối tài sản khổng lồ của giới siêu giàu.

Trước tình trạng khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và của cải tập trung vào một nhóm nhỏ, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm cách tăng nghĩa vụ thuế đối với người giàu. Thành phố New York dự kiến áp dụng khoản thuế bổ sung hằng năm đối với những bất động sản đắt tiền không phải là nơi cư trú chính của chủ sở hữu. Thủ đô Washington, D.C., cân nhắc đánh thuế thu nhập từ đầu tư của các hộ gia đình giàu có, trong khi bang Washington đã thông qua mức thuế 9,9% đối với phần thu nhập vượt quá 1 triệu USD, dự kiến có hiệu lực từ năm 2028.

Làn sóng tỷ phú AI thúc đẩy cuộc tranh luận về cách đánh thuế giới siêu giàu tại Mỹ. Ảnh: Anthropic.

Ở cấp liên bang, một dự luật được trình lên Hạ viện và Thượng viện Mỹ đề xuất áp thuế 5% trên tổng tài sản ròng của các tỷ phú. Dù đề xuất thuế tỷ phú tại California (Prop 40) không được cử tri thông qua, vấn đề này vẫn có thể trở thành chủ đề tranh luận lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Những diễn biến trên cho thấy Mỹ đang đứng trước một câu hỏi khó: Làm thế nào để đánh thuế khối tài sản ngày càng lớn của giới siêu giàu mà không gây ra những hệ lụy đối với hoạt động đầu tư và nền kinh tế?

Khối tài sản lớn không đồng nghĩa với nhiều tiền mặt

Một trong những trở ngại lớn nhất của thuế tài sản là phần lớn tài sản của giới siêu giàu không tồn tại dưới dạng tiền mặt.

“Nếu một người sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD, điều đó không có nghĩa là họ đang có sẵn 50 triệu USD tiền mặt để nộp thuế”, Anderson Lafontant, Giám đốc điều hành Blue Zone Wealth Advisors, nhận định.

Theo ông Lafontant, phần lớn tài sản của nhân viên và nhà sáng lập các công ty công nghệ nằm trong cổ phiếu và những khoản đầu tư chưa được chuyển thành tiền mặt. Với các doanh nghiệp chuẩn bị IPO, cổ đông thường phải tuân thủ thời gian hạn chế giao dịch sau khi cổ phiếu lên sàn. Vì vậy, dù giá trị tài sản trên giấy tờ tăng mạnh, họ chưa chắc có thể lập tức bán cổ phiếu để nộp thuế.

Đây cũng là điểm gây tranh cãi trong đề xuất Prop 40 tại California. Dự luật từng đề xuất áp thuế một lần 5% đối với tài sản ròng của các tỷ phú cư trú tại bang vào ngày 1/1/2026, không bao gồm bất động sản và phần lớn tài khoản hưu trí.

Tom Steyer, tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực khí hậu và từng là ứng cử viên thống đốc California, cho rằng thuế tài sản có thể đánh vào những giá trị chưa được hiện thực hóa. Tuy nhiên, ông lập luận rằng người sở hữu cổ phiếu vẫn có thể vay tiền dựa trên giá trị tài sản để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Dù thừa nhận Prop 40 chưa phải là một chính sách hoàn hảo, Steyer vẫn cho rằng việc áp dụng một sắc thuế như vậy tốt hơn là không có biện pháp nào để giải quyết tình trạng tập trung của cải.

Nguy cơ người giàu dịch chuyển để tránh thuế

Khả năng người giàu chuyển nơi cư trú để tránh thuế cũng là vấn đề khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại.

Megan Lisa Jones, luật sư chuyên về quản lý tài sản cá nhân và thuế tại Holland & Knight, cho biết một số khách hàng của bà đã rời California hoặc cân nhắc chuyển đi để tìm kiếm môi trường thuế thuận lợi hơn. Anderson Lafontant cũng ghi nhận một số khách hàng chuyển nơi ở vì lý do thuế, dù không chỉ liên quan đến thuế tài sản.

Theo Jones, một số người chưa phải tỷ phú vẫn lo ngại chính sách ban đầu chỉ nhắm vào nhóm siêu giàu có thể dần mở rộng sang những nhóm thu nhập và tài sản thấp hơn.

Tom Steyer cho rằng, đánh thuế ở cấp liên bang sẽ hiệu quả hơn so với các biện pháp riêng lẻ tại từng bang. Cách tiếp cận này có thể hạn chế tình trạng người giàu chuyển đến những địa phương có chính sách thuế ưu đãi để tránh nghĩa vụ tài chính.

Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc phản đối người giàu, mà ở thực tế ngày càng nhiều người Mỹ phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và khoảng cách tài sản ngày càng lớn.

Trong khi đó, chính sách thuế mới tại bang Washington cũng cho thấy những tác động phức tạp đối với người có thu nhập cao. Mức thuế 9,9% đối với phần thu nhập vượt quá 1 triệu USD dự kiến có hiệu lực từ năm 2028, trong khi các vấn đề liên quan đến tính hợp hiến vẫn đang được xem xét.

Michelle Dellino, luật sư chuyên về luật gia đình tại Seattle, khuyến nghị khách hàng cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định lớn như kết hôn, ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc chuyển nơi cư trú để thích ứng với chính sách thuế mới.

Một vấn đề khác là cách đánh thuế cổ phiếu thưởng cho nhân viên. Khi cổ phiếu được chuyển quyền sở hữu (vesting), giá trị của chúng có thể bị tính thuế như thu nhập từ tiền lương, ngay cả khi người nhận chưa bán cổ phiếu để thu tiền mặt. Điều này có thể khiến một số nhân viên phải đối mặt với khoản thuế lớn mà chưa có đủ tiền để thanh toán.

AI đặt ra thách thức mới cho hệ thống thuế Mỹ

Xa hơn câu chuyện đánh thuế các tỷ phú, sự phát triển của AI đang đặt ra thách thức lớn đối với toàn bộ hệ thống thuế Mỹ.

Chi phí sinh hoạt tăng cao cũng đang làm thay đổi quan niệm về sự giàu có tại nước này. Theo phân tích của JanusGroup Real Estate, giá trung vị một căn nhà đơn lập tại Seattle trong tháng 10 đã lên khoảng 1,1 triệu USD. Điều này cho thấy sở hữu tài sản trị giá 1 triệu USD không còn đồng nghĩa với việc một người có thể sống sung túc như trước.

Anderson Lafontant nhận định những người sở hữu tài sản đang có lợi thế trong môi trường lạm phát, trong khi những người không có tài sản dễ bị bào mòn sức mua. Nếu thuế tài sản được áp dụng, bà ủng hộ việc đánh thuế khi tài sản được bán thay vì thu thuế trong thời gian chủ sở hữu vẫn nắm giữ chúng.

Tuy nhiên, bài toán dài hạn có thể phức tạp hơn khi AI làm thay đổi cách thức con người làm việc và tạo ra thu nhập.

Megan Lisa Jones cho rằng, chính sách thuế hiện nay của Mỹ vẫn phụ thuộc nhiều vào thu nhập thông thường, đặc biệt là tiền lương và tiền công. Nếu AI thay thế ngày càng nhiều công việc, nguồn thu ngân sách từ thuế lao động có thể chịu ảnh hưởng, trong khi giá trị tài sản của các nhà sáng lập và nhân viên công nghệ tiếp tục tăng mạnh.

Điều này có thể khiến khoảng cách giữa thu nhập từ lao động và thu nhập từ sở hữu tài sản ngày càng rõ rệt, buộc các nhà hoạch định chính sách phải xem xét lại cách phân bổ gánh nặng thuế.

Theo Jones, nếu AI thực sự thay thế nhiều công việc hiện tại, hệ thống thuế Mỹ sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn hơn: tìm kiếm nguồn thu ngân sách mới để duy trì các hoạt động công.

Như vậy, sự trỗi dậy của các tỷ phú AI không chỉ làm gia tăng tranh luận về việc đánh thuế người giàu, mà còn phơi bày những hạn chế của một hệ thống thuế vốn phụ thuộc nhiều vào thu nhập từ lao động. Khi tài sản ngày càng tập trung và AI có thể làm thay đổi cấu trúc việc làm, Mỹ sẽ phải tìm cách cân bằng giữa khuyến khích đổi mới, bảo đảm nguồn thu ngân sách và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.