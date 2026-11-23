Với mức giá 83 USD/cổ phiếu, Anthropic đã huy động kỷ lục 81,3 tỷ USD, vượt SpaceX hồi tháng 6/2026, với 75 tỷ USD. Ảnh: ET AI

Theo truyền thông Mỹ ngày 22/11, các nhân viên của Anthropic trở nên vô cùng giàu có đúng lúc một số bang tại Mỹ đang tìm cách triển khai các hình thức thuế tài sản khác nhau. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng thu hẹp và mối lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng tập trung của cải và quyền lực vào tay một nhóm nhỏ.

Theo đó, Thành phố New York sắp áp dụng khoản thuế thường niên bổ sung đối với những căn nhà có giá trị cao nhưng không được sử dụng làm nơi cư trú chính của chủ sở hữu. Thủ đô Washington, D.C đang xem xét đánh thuế thu nhập từ đầu tư đối với các hộ gia đình giàu có. Cùng thời điểm, bang Washington sẽ lần đầu tiên áp dụng thuế thu nhập theo mô hình hiện đại đối với các hộ gia đình có thu nhập trên 1 triệu USD vào năm 2028.

Dự luật số 40 của California, hay còn được gọi là “thuế tỷ phú”, đã thất bại ngay trong cuộc bỏ phiếu ngày bầu cử. Tuy nhiên, phát biểu với hãng Politico, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Maryland, ông Chris Van Hollen, khẳng định thất bại của dự luật này cho thấy một bang không thể tự mình thực hiện chính sách này. Một dự luật đã được trình lên cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ cũng đề xuất áp dụng mức thuế 5% đối với tổng giá trị tài sản ròng của các tỷ phú nước này. Đề xuất này có thể trở thành tâm điểm tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Thất bại của Dự luật số 40 cùng sự xuất hiện đột ngột của một tầng lớp tinh hoa mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm bùng lên cuộc tranh luận trên phạm vi toàn nước Mỹ về việc cần đánh thuế người giàu như thế nào cho phù hợp.

Tỷ phú không có nhiều tiền mặt như mọi người nghĩ

Giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý tài sản Blue Zone Wealth Advisors, bà Anderson Lafontant, cho biết: “Nếu một người sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD, điều đó không có nghĩa là họ có sẵn 50 triệu USD tiền mặt để nộp thuế”.

Bà Lafontant nhấn mạnh phần lớn giá trị tài sản ròng của nhóm này chủ yếu chỉ tồn tại trên giấy tờ. Trong các trường hợp doanh nghiệp lần đầu tiến hành IPO, cổ đông thường phải tuân thủ những hạn chế về thời điểm được phép bán cổ phiếu sau khi công ty lên sàn. Vì vậy, nhân viên có thể chưa nắm giữ nhiều tiền mặt có tính thanh khoản cho đến khi họ bán số cổ phiếu mình sở hữu.

Theo đề xuất của Dự luật số 40, những tỷ phú cư trú tại California từ ngày 1/1/2026 sẽ phải chịu mức thuế một lần là 5% trên tổng giá trị tài sản ròng, không bao gồm bất động sản và phần lớn các tài khoản hưu trí.

Tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và từng là ứng viên tranh cử chức Thống đốc bang California, ông Tom Steyer, nhận định: “Đó chính là bản chất của thuế tài sản: đánh vào những khoản tài sản chỉ tồn tại trên giấy tờ”. Ông Steyer cho rằng một người có thể vay tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu để nộp thuế. Ông mô tả Dự luật số 40 là một đề xuất “chưa hoàn hảo” nhưng “còn hơn không”.

Căng thẳng với giới giàu có

Bà Megan Lisa Jones, luật sư chuyên về quản lý tài sản tư nhân và thuế tại hãng luật Holland & Knight, cho biết một số khách hàng đã rời California hoặc cân nhắc chuyển đi nơi khác nhằm tìm kiếm mức thuế có lợi hơn và tránh nguy cơ phải chịu thuế theo đề xuất của Dự luật số 40. Bà Lafontant cho biết mặc dù không nhất thiết liên quan đến thuế tài sản, nhưng một số khách hàng của mình cũng đã chuyển nơi cư trú vì lý do thuế.

Trong khi đó, tỷ phú Steyer nhận định việc áp dụng thuế tài sản trên phạm vi toàn quốc sẽ là giải pháp tốt hơn, do điều này giúp ngăn giới nhà giàu liên tục chuyển đến những nơi có chính sách thuế ưu đãi nhằm tránh phải nộp thuế cao. Ông cũng khẳng định bản thân không có ác cảm với những người giàu có. Ông nói: “Vấn đề là ở phía bên kia, có rất nhiều người đang thực sự phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống”.

Người vừa đắc cử Thống đốc bang California, ông Xavier Becerra, từng gọi Dự luật số 40 là “chính sách không chắc chắn” và cho rằng bang này cần giải pháp dài hạn thay vì chỉ áp dụng biện pháp thuế mang tính nhất thời.

Không chỉ riêng bang California

Trong ngày bầu cử, cử tri bang Washington đã thông qua một loại thuế được gọi là “thuế triệu phú”, theo đó mọi khoản thu nhập vượt quá 1 triệu USD đều sẽ bị đánh thuế. Điều này có nghĩa là một cặp vợ chồng mà mỗi người có thu nhập trên 500.000 USD cũng sẽ bị đánh thuế theo diện triệu phú.

Hiện tại, bang Washington chưa áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Nếu vượt qua được những thách thức pháp lý liên quan đến hiến pháp, mức thuế 9,9% này sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2028.

Chính sách trên khiến bà Michelle Dellino, một luật sư chuyên về luật gia đình tại Seattle, khuyên khách hàng của mình nên cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định quan trọng trong cuộc sống vì một số quyết định như kết hôn, ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc chuyển đến nơi khác không phải là những việc có thể dễ dàng thay đổi hay đảo ngược.

Một số khách hàng của bà Dellino cũng có thể phải đối mặt với hóa đơn thuế “đáng sợ” khi cổ phiếu của công ty được trao quyền sở hữu chính thức và bị đánh thuế như tiền lương, ngay cả khi nhân viên chưa có tiền mặt từ việc bán số cổ phiếu đó.

Thế nào mới thực sự được coi là “giàu có”?

Chi phí sinh hoạt tăng vọt trên khắp nước Mỹ đang làm dấy lên câu hỏi liệu việc sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu USD có còn mang ý nghĩa về mặt tài chính như trước đây hay không. Chẳng hạn, theo phân tích của JanusGroup Real Estate, giá bán nhà ở dành cho một hộ gia đình tầm trung tại Seattle trong tháng 10 đạt khoảng 1,1 triệu USD.

Trước tình hình đó, bà Lafontant nhận định những người sở hữu tài sản tại Mỹ là những người có lợi thế, còn nếu không sở hữu tài sản, người đó sẽ chỉ ngày càng bị bào mòn bời lạm phát.

Vị nữ giám đốc cho biết nếu chính sách thuế tài sản được triển khai, bà muốn thuế chỉ được áp dụng khi người dân bán tài sản, thay vì đánh thuế ngay trong thời gian họ vẫn đang nắm giữ.

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi xã hội, bà Jones lại đặt ra một câu hỏi rộng hơn về chính sách thuế của Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào các nguồn thu nhập thông thường. Bà nhận định: “Nếu mọi người không còn làm việc theo cách như hiện nay, nếu AI thực sự thay thế các công việc của con người, thì hệ thống thuế của chúng ta sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khác: làm thế nào để tạo nguồn thu ngân sách nhằm duy trì các hoạt động và dịch vụ công?”.