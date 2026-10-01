Thuế quan Mỹ: Brazil mở thêm kênh đàm phán song phương

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp ngày 30/9 tại Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), giữa Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira, Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Márcio Elias Rosa và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil, trong những tuần tới, Mỹ dự kiến gửi đề xuất xác định phạm vi đàm phán, bao gồm các vấn đề về thuế quan và rào cản thương mại phi thuế quan. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm giải pháp cùng chấp nhận được.

Tại cuộc gặp, các quan chức Brazil khẳng định sẵn sàng giải quyết các vấn đề thương mại thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ lợi ích của Brazil và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp hai nước.

Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh Mỹ đã áp dụng một loạt mức thuế đối với hàng hóa Brazil. Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil, ngày 15/7, Washington áp mức thuế 25% theo Mục 301 đối với một số mặt hàng Brazil; đến ngày 23/7, Mỹ áp thêm mức thuế 12,5% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil. Hai biện pháp này ảnh hưởng đến một phần hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ.