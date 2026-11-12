Thuế Phú Thọ: Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng

Theo Thuế Phú Thọ, điểm sáng là nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.284 tỷ đồng, đạt 132% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 8.769 tỷ đồng, đạt 136,1% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng, toàn ngành đã giải quyết trên 21.000 hồ sơ hoàn thuế (bao gồm hoàn thuế GTGT và hoàn thuế TNCN) với tổng số tiền hoàn thuế trên 5.600 tỷ đồng; 100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ tiếp tục được tăng cường thông qua các buổi tập huấn, đối thoại và các nền tảng số, góp phần giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một số khoản thu, nhất là tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân, còn đạt thấp so với tiến độ dự toán. Tiến độ thu từ đất chịu ảnh hưởng bởi việc hoàn thiện hồ sơ, xác định giá đất và tiến độ triển khai các dự án; trong khi tình hình sản xuất, kinh doanh phục hồi chưa đồng đều, chi phí đầu vào còn cao.

Ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng Thuế Phú Thọ cho biết, trong những tháng cuối năm, Thuế Phú Thọ sẽ tập trung rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, lĩnh vực và doanh nghiệp; chú trọng các lĩnh vực còn dư địa thu như bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên, đồng thời tăng cường chống thất thu và xử lý nợ thuế.

Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý thuế theo rủi ro, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, phân tích thông tin người nộp thuế để kịp thời phát hiện dấu hiệu kê khai thiếu, trốn thuế, gian lận thuế; tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thu đúng, thu đủ nhưng không gây phiền hà cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn chính sách, tháo gỡ vướng mắc về thuế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định, qua đó giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Thuế Phú Thọ cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý nguồn thu, trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.