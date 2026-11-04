Thuế Phú Thọ tập trung chống thất thu, phấn đấu vượt dự toán năm 2026

Cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

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Xác định quý IV là giai đoạn cao điểm, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu, khai thác dư địa thu, đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2026.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng yêu cầu toàn đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, lấy kết quả thu ngân sách và chỉ số hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công vụ.

Trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được triển khai trong quý IV, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát dư địa thu tại các lĩnh vực còn tiềm năng như bất động sản, xây dựng, tài nguyên - khoáng sản, hoạt động chuyển nhượng và các doanh nghiệp có số nộp lớn.

Đối với công tác chuyển đổi số, đơn vị tăng tốc chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, triển khai Đề án 06, tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử và mở rộng sử dụng eTax Mobile. Cùng với đó, kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử, đôn đốc thu hồi nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Trong cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo Thuế tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ giải quyết hồ sơ. Với hồ sơ quá hạn do lỗi của cơ quan thuế, đơn vị phải thực hiện quy trình xin lỗi người nộp thuế, đồng thời làm rõ trách nhiệm của công chức và đơn vị liên quan.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế tỉnh Phú Thọ khẩn trương xây dựng dự toán thu năm 2027 bảo đảm sát thực tế, tính đúng, tính đủ.

Theo Thuế tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị quản lý đạt 42.807 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán pháp lệnh, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực sản xuất, kinh doanh đóng góp 26.208 tỷ đồng, chiếm 61,2% tổng thu. Số thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 33.196 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Cũng trong 9 tháng, Thuế tỉnh Phú Thọ đã giải quyết 21.077 hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 5.686 tỷ đồng; duy trì cơ chế “một cửa” tại cơ quan thuế tỉnh và 16 thuế cơ sở.

Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Huy Hồng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong chủ động quản lý nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng, góp phần bảo đảm nguồn lực ngân sách và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.