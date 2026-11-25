Thuế Phú Thọ đưa gần 7,9 triệu hóa đơn điện tử vào quay thưởng. Ảnh: Thuế Phú Thọ

Kết quả quay thưởng quý I, II và III/2026 đã xác định 108 hóa đơn trúng thưởng, với giải cao nhất trị giá 30 triệu đồng mỗi quý.

Theo Thuế tỉnh Phú Thọ, chương trình quay thưởng được tổ chức ngày 19/11/2026 dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”. Việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được thực hiện tự động trên phần mềm của chương trình, trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng điều kiện tham gia.

Cơ cấu giải thưởng mỗi quý gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 20 giải Khuyến khích, mỗi giải 3,5 triệu đồng. Với 3 kỳ quay thưởng, tổng cộng có 108 hóa đơn được lựa chọn trúng các giải thưởng.

Hội đồng giám sát đã kiểm tra, xác nhận quá trình lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và lập biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Danh sách chi tiết các cá nhân trúng thưởng sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ công khai trên website tại địa chỉ https://phutho.gdt.gov.vn. Cơ quan thuế cũng sẽ trực tiếp thông báo kết quả đến từng cá nhân có hóa đơn trúng thưởng.

Người trúng thưởng liên hệ Thuế tỉnh Phú Thọ, qua công chức Kiều Thanh Hằng, Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế, số điện thoại 0945431991 để được hướng dẫn nhận thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, nâng cao ý thức sử dụng hóa đơn trong các giao dịch và hỗ trợ cơ quan thuế quản lý doanh thu, nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh.