Thuê ôtô tự lái rồi mang bán, 8 bị cáo lãnh tổng cộng 76 năm tù

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Tài (SN 2003) 14 năm tù; Nguyễn Thành Lộc (SN 1998) 13 năm tù; Huỳnh Tấn Đạt (SN 1998) 12 năm tù; Trần Tấn Lợi (SN 2003) 12 năm tù và Văn Khang (SN 1995) 9 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Châu Chí Nghĩa (SN 2001) và Võ Trung Hiếu (SN 2000) cùng lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Thành Trung (SN 1999) 4 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Tài, Lộc, Lợi và Đạt câu kết, bàn bạc, thống nhất lợi dụng việc nhiều người cho thuê ô tô tự lái với thủ tục đơn giản để chiếm đoạt tài sản.

Tài được phân công lên mạng xã hội tìm người cho thuê xe để liên hệ. Những người còn lại đứng tên ký hợp đồng thuê xe, sau đó tìm người nhận cầm cố hoặc mua xe. Sau khi thuê được ôtô, nhóm này nhờ Nghĩa, Khang, Hiếu và Trung tham gia tìm người nhận cầm, mua xe hoặc đứng tên ký các giấy tờ liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Thuê xe 700.000 đồng/ngày rồi bán hơn 500 triệu đồng

Ngày 30/5/2024, Tài, Lộc, Lợi và Đạt bàn bạc tìm ôtô tự lái để thuê rồi mang đi cầm cố. Thông qua một nhóm cho thuê ôtô trên Facebook, Tài thấy thông tin cho thuê chiếc Toyota Veloz Cross biển số 65A-351.63 nên liên hệ, thỏa thuận thuê với giá 700.000 đồng/ngày, lấy lý do đi TP Hồ Chí Minh giải quyết công việc.

Tối cùng ngày, Lộc trực tiếp ký hợp đồng thuê xe. Sau khi nhận xe cùng một số giấy tờ liên quan, cả nhóm đưa xe đi nhiều nơi tìm người cầm cố hoặc mua lại nhưng chưa được.

Tài sau đó liên hệ Châu Chí Nghĩa, nói rõ chiếc ôtô là xe thuê mang đi cầm cố nhưng chưa tìm được người nhận, đồng thời đề nghị Nghĩa tìm người mua hoặc cầm cố và hứa trả công 40 triệu đồng.

Qua giới thiệu, nhóm đưa chiếc xe gặp người mua, thỏa thuận giá 550 triệu đồng và nhận trước 109 triệu đồng. Sau khi giao xe, Nghĩa chuyển 70 triệu đồng cho Lợi, giữ lại 39 triệu đồng tiền công.

Số tiền nhận được sau đó được các bị cáo sử dụng và chia nhau. Chiếc Toyota Veloz Cross được cơ quan chức năng thu hồi, trả lại chủ sở hữu. Kết luận định giá xác định tại thời điểm bị chiếm đoạt, chiếc xe có giá trị hơn 535 triệu đồng.

Tiếp tục thuê xe rồi chiếm đoạt

Không dừng lại ở vụ việc trên, Tài và Lộc tiếp tục thực hiện hành vi tương tự đối với chiếc Toyota Vios biển số 95A-097.63, trị giá 445 triệu đồng.

Tài, Lộc, Đạt và Lợi sau đó tiếp tục chiếm đoạt chiếc Hyundai Stargazer biển số 84A-107.67, trị giá hơn 521 triệu đồng, bằng phương thức thuê xe rồi tìm người cầm cố hoặc bán.

Tổng giá trị hai ôtô bị nhóm này chiếm đoạt là hơn 1,056 tỉ đồng. Riêng Tài và Lộc còn tham gia chiếm đoạt chiếc Toyota Vios nên tổng giá trị tài sản liên quan đến hành vi của hai bị cáo này là hơn 1,5 tỉ đồng.

Văn Khang được xác định trực tiếp bàn bạc với Tài và Lộc về việc tìm thuê xe để mang đi cầm lấy tiền. Khang sử dụng thông tin cá nhân ký hợp đồng thuê chiếc Hyundai Stargazer, sau đó giao xe cho đồng phạm mang đi tiêu thụ và được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Đối với Châu Chí Nghĩa, mặc dù không bàn bạc, hứa hẹn từ trước về việc chiếm đoạt chiếc Toyota Veloz Cross, nhưng sau khi biết rõ nguồn gốc chiếc xe, Nghĩa vẫn tìm người mua để hưởng lợi. Quá trình điều tra, Nghĩa đã giao nộp 40 triệu đồng tiền hưởng lợi.

Nguyễn Thành Trung và Võ Trung Hiếu cũng biết chiếc Hyundai Stargazer là tài sản do nhóm Tài, Lộc, Đạt, Lợi và Khang phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia tìm cách bán, giao xe và nhận tiền. Trung hưởng lợi 2 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 10 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các bị cáo thực hiện hành vi có sự phân công vai trò, lợi dụng việc thuê xe tự lái để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản.

Vụ án cho thấy rủi ro phát sinh từ việc giao những tài sản có giá trị lớn thông qua hình thức thuê xe tự lái. Việc kiểm tra, xác minh thông tin người thuê, mục đích sử dụng và có biện pháp quản lý tài sản phù hợp là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ xe bị mang cầm cố hoặc bán trái phép.