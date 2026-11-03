Thuê ô tô rồi giả danh chủ xe đem bán, nhóm đối tượng chiếm đoạt 470 triệu đồng

Cùng vụ án, Trần Thị Dung (SN 1964) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 25 năm tù. Tạ Minh Tùng (SN 1972) lãnh 8 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại phiên toà.

Thuê ô tô rồi cấu kết giả danh chủ xe đem bán

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Trọng Phổ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phú Quý An, hoạt động kinh doanh cho thuê xe du lịch tại 410 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM (cũ).

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Đinh Thị Liễu quen biết Trần Thị Dung và Tạ Minh Tùng. Trong khoảng thời gian từ ngày 7/3/2013 đến 27/4/2013, Liễu ký hợp đồng thuê của ông Phổ tổng cộng 5 ô tô, gồm Toyota Innova, Kia Morning và Toyota Zace.

Sau khi nhận xe, Liễu đã cùng Dung và Tùng thực hiện hành vi chiếm đoạt 2 chiếc ô tô thông qua việc giả danh chủ xe để bán cho người khác.

Cụ thể, ngày 24/4/2013, Liễu ký hợp đồng thuê chiếc Toyota Innova của ông Phổ trong thời hạn một tháng, với giá 20 triệu đồng. Khi giao xe, ông Phổ cung cấp cho Liễu bản photocopy giấy đăng ký xe, bản chính sổ đăng kiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm.

Do đang thiếu tiền của Dung, Liễu giao chiếc xe này cho Dung. Sau đó, Dung liên hệ nhờ Tùng giả danh ông Phổ để tìm người nhận cầm cố xe. Biết rõ chiếc ô tô do Liễu thuê, Tùng vẫn đồng ý tham gia.

Ngày 3/6/2013, thông qua Nguyễn Minh Huân, các bị cáo đưa chiếc Toyota Innova bán cho ông Nguyễn Tuấn Anh với giá 200 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Tùng ký giấy mua bán xe dưới tên Nguyễn Trọng Phổ, tự nhận là chủ sở hữu phương tiện.

Sau khi nhận tiền, Tùng giao toàn bộ 200 triệu đồng cho Dung. Dung trả Huân 10 triệu đồng, đưa Liễu 20 triệu đồng để thanh toán tiền thuê xe và cho Tùng 5 triệu đồng.

Đến ngày 20/7/2013, khi ông Tuấn Anh giao xe cho người khác điều khiển thì xảy ra tai nạn giao thông trên đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức (cũ). Phương tiện bị lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ. Theo kết luận định giá, chiếc Toyota Innova có giá trị 400 triệu đồng.

Làm giả giấy tờ để bán xe Kia Morning giá 270 triệu đồng

Đối với chiếc Kia Morning, ngày 27/4/2013, Liễu tiếp tục ký hợp đồng thuê xe của ông Phổ với giá 20 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Dung cho Liễu vay 3.000 USD để mở rộng xưởng sửa chữa ô tô tại quận Bình Thạnh (cũ). Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền, Liễu nói với Dung rằng chiếc Kia Morning là xe mua lại, đồng thời nhờ Dung tìm người nhận cầm cố để có tiền chuộc xe.

Sau khi bàn bạc, Liễu và Dung thống nhất nhờ Tùng giả danh ông Nguyễn Trọng Phổ để thực hiện việc bán xe. Liễu đưa cho Tùng giấy chứng minh nhân dân mang tên ông Phổ nhưng không có ảnh. Dung yêu cầu Tùng chụp ảnh của mình dán vào giấy tờ này, sau đó photocopy, ép nhựa để sử dụng.

Ngày 2/5/2013, thông qua Đặng Đức Hợp, chiếc Kia Morning được bán cho ông Nguyễn Đức Duy với giá 270 triệu đồng. Trong giao dịch, Tùng tiếp tục giả danh chủ xe, giao cho người mua giấy đăng ký, sổ đăng kiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm cùng bản photocopy giấy chứng minh nhân dân mang tên ông Phổ.

Tùng hẹn ông Duy sau một tháng sẽ cùng ra công chứng làm thủ tục sang tên nhưng sau đó không thực hiện.

Ngày 6/8/2013, bằng thiết bị định vị, ông Phổ tìm được chiếc xe và gặp ông Duy. Sau khi biết sự việc, ông Duy trình báo cơ quan công an và giao nộp phương tiện cùng giấy tờ liên quan. Theo kết luận định giá, chiếc Kia Morning có giá trị 435 triệu đồng.

Thu hồi được các phương tiện, trách nhiệm dân sự chưa được giải quyết dứt điểm

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi thêm 3 ô tô khác mà Liễu thuê của ông Phổ, gồm Toyota Innova, Kia Morning và Toyota Zace, sau đó trả lại cho chủ sở hữu. Đối với hành vi liên quan đến 3 phương tiện này, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự Liễu.

Đối với hành vi làm giả giấy tờ, cơ quan điều tra cũng xác định chưa đủ căn cứ xử lý Dung và Tùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoặc “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Về trách nhiệm dân sự, Liễu đã bồi thường cho ông Tuấn Anh 200 triệu đồng. Ông Tuấn Anh có đơn bãi nại. Riêng ông Duy yêu cầu các bị cáo bồi thường 270 triệu đồng nhưng đến nay chưa được thực hiện. Ông Phổ đã nhận lại các phương tiện và không yêu cầu bồi thường thêm.

Đáng chú ý, đối với hành vi Liễu biết rõ giấy tờ xe Toyota Innova, giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan đến chiếc Kia Morning là giả; biết Tùng không phải ông Phổ nhưng vẫn cùng thực hiện việc bán xe, chiếm đoạt tiền của các bị hại, cơ quan điều tra xác định hành vi xảy ra từ năm 2013 đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không xem xét xử lý hình sự đối với hành vi này.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án nêu trên.