Thuê ô tô Hyundai Elantra rồi mang đi cầm cố lấy 200 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Trần Thợ (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trần Thợ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Trần Thợ nảy sinh ý định thuê ô tô rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/8, lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc từng nhiều lần thuê xe, Thợ thuê của chị L.T.H.H. (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) một ô tô Hyundai Elantra CN7, màu trắng, biển kiểm soát 88A-601.xx, với giá 18 triệu đồng/tháng. Sau đó, Thợ mang xe đến Hà Nội, cầm cố cho anh Đ.V.Q. (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) để lấy 200 triệu đồng.

Ngày 15/10, phát hiện xe bị mang đi cầm cố, chị H. trình báo công an. Cùng ngày, Lê Trần Thợ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tự thú.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh, xác định nơi chiếc xe bị cầm cố và thu giữ phương tiện để phục vụ điều tra.