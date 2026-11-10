Thuế Ninh Bình tìm ra 72 hóa đơn may mắn quý 1, 2, 3

Thuế Ninh Bình vừa tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2026.

Việc lựa chọn được thực hiện ngẫu nhiên trên phần mềm bấm số “Hóa đơn may mắn” của Cục Thuế, dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát Chương trình và Tổ thư ký, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.

Các hóa đơn tham gia chương trình được trích xuất từ cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có thông tin người mua và đáp ứng các điều kiện theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình lựa chọn được thực hiện dưới sự theo dõi, giám sát của Hội đồng giám sát và Tổ thư ký, tuân thủ trình tự, quy định của chương trình.

Thuế Ninh Bình lựa chọn hóa đơn may mắn.

Theo cơ cấu giải thưởng, mỗi quý có 24 giải, tổng trị giá 190 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 15 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Kết quả, qua ba kỳ lựa chọn quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2026, có 72 hóa đơn được lựa chọn trúng thưởng, với tổng giá trị giải thưởng 570 triệu đồng. Kết quả từng kỳ đã được tổng hợp, kiểm tra và xác nhận theo quy định của chương trình.

Danh sách hóa đơn trúng thưởng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thuế tỉnh Ninh Bình và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Cơ quan thuế sẽ thông báo trực tiếp đến các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức trao thưởng theo quy định.

Chương trình “Hóa đơn điện tử may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng chủ động lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế và thúc đẩy các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện quy định về lập, sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục triển khai chương trình định kỳ hằng quý, khuyến khích người dân duy trì thói quen lấy hóa đơn, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả quản lý thuế và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.