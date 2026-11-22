Sáng 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK (ở số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Cơ quan điều tra, Cơ sở thẩm mỹ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga (SN 2000, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ với ngành, nghề đăng ký hoạt động gồm: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, phun xăm thẩm mỹ… Mặc dù cơ sở này không được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng các đối tượng đã thuê những người không có trình độ chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia.

Cơ sở thẩm mỹ JK, nơi các đối tượng thuê người không có trình độ chuyên môn, giả bác sĩ, chuyên gia để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các "chuyên gia tự xưng" này tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp, công dụng của máy móc, thiết bị nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn… Bước đầu, Công an đã làm rõ có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai là bị hại của cơ sở trên sớm đến phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ở số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0694.389.144, hoặc số 0942.063.673 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.