Thuế Mỹ gây sức ép, ngành ô tô Mexico lao dốc

Khu vực trưng bày các mẫu ô tô mới tại một đại lý của hãng Volkswagen ở thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phương Lan- PVTTXVN tại Mexico

Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (Inegi) cho biết, ngành công nghiệp ô tô nước này tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi sản lượng và xuất khẩu xe ô tô hạng nhẹ trong tháng 10/2026 lần lượt giảm 17,7% và 17,85% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các biện pháp áp thuế nhập khẩu của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn số liệu do Inegi công bố cho biết sản lượng ô tô hạng nhẹ của nước này trong tháng 10 đạt trên 302.800 chiếc, giảm 65.120 chiếc so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, lượng xe xuất khẩu đạt gần 258.140 chiếc, giảm gần 56.100 chiếc. Đây là tháng thứ hai liên tiếp cả hai chỉ số trên ghi nhận mức sụt giảm mạnh, với tốc độ giảm sâu hơn so với tháng 9, khi sản lượng và xuất khẩu lần lượt giảm 15,13% và 11,85%.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, Mexico sản xuất hơn 3,25 triệu ô tô hạng nhẹ, giảm 3,95% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu đạt gần 2,79 triệu chiếc, giảm 3,28%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Mexico, với hơn 2,13 triệu chiếc, chiếm 76,6% tổng lượng xe xuất khẩu. Tiếp đến là Canada với hơn 338.400 chiếc (12,1%), Đức với 75.500 chiếc (2,7%) và Brazil với 50.580 chiếc (1,8%).

Không gian trưng bày và kinh doanh ô tô Volkswagen tại một đại lý ở Mexico City, Mexico. Ảnh: Phương Lan- PVTTXVN tại Mexico

Trái ngược với xu hướng suy giảm của sản xuất và xuất khẩu, thị trường ô tô nội địa Mexico tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong tháng 10, doanh số bán ô tô hạng nhẹ đạt 137.395 chiếc, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh số đạt hơn 1,28 triệu chiếc, tăng 4,81%, tương đương mức tăng gần 59.120 chiếc.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Mexico (AMIA), ngành ô tô hiện đóng góp gần 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và khoảng 20,5% GDP ngành chế tạo của nước này. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và xuất khẩu ô tô đang chịu sức ép từ chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt là mức thuế nhập khẩu 25% áp dụng từ tháng 4/2025 đối với ô tô nhập khẩu, với một số ngoại lệ liên quan đến tỷ lệ linh kiện có xuất xứ từ Mỹ đối với các phương tiện đáp ứng quy tắc của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh ba nước Bắc Mỹ đang tiến hành rà soát USMCA, trong đó Mexico nỗ lực thúc đẩy giảm tác động của các biện pháp thuế quan do Mỹ áp đặt, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của ngành ô tô, một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế nước này.