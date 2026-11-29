Nhiều kênh vốn nhưng khả năng tiếp cận còn hạn chế

Vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hiện được huy động từ nhiều nguồn. Trong đó, tín dụng ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ yếu. Bên cạnh đó là vốn tự có, lợi nhuận giữ lại, vốn góp của nhà đầu tư, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn vay nước ngoài và các nguồn hỗ trợ thông qua quỹ phát triển, quỹ bảo lãnh tín dụng.

Tùy quy mô, năng lực tài chính và mục đích sử dụng vốn, mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn hoặc kết hợp nhiều kênh huy động khác nhau. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), khả năng tiếp cận các nguồn vốn chính thức vẫn là thách thức lớn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 28/8/2026, dư nợ tín dụng đối với DNNVV đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,4% so với cuối năm 2025, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Có 19 ngân hàng tham gia các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho DNNVV với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Tỷ lệ tiếp cận vốn của DNNVV còn ở mức thấp.

Dù vậy, nguồn vốn tín dụng tăng không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận.Theo dữ liệu từ Fiin Group, đơn vị chuyên cung cấp dữ liệu tài chính và phân tích thị trường, tính đến cuối tháng 7/2026, tỷ lệ doanh nghiệp thuộc nhóm siêu nhỏ có thể tiếp cận vốn vay là rất thấp, chỉ khoảng 8,8%, tương đương 80.000 pháp nhân.

Trong khi đó, những công ty quy mô nhỏ và vừa có thể vay vốn đạt mức 30,9%. Tính chung toàn bộ khu vực DNNVV (gồm siêu nhỏ, nhỏ và vừa), tỷ lệ tiếp cận vốn khoảng 20,5%.

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đến tháng 9/2026, tổng giá trị phát hành đạt gần 430.000 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ khoảng 370.000 tỷ đồng và chào bán ra công chúng khoảng 60.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải kênh huy động dễ tiếp cận đối với phần lớn DNNVV do yêu cầu về quy mô, năng lực tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, nhất là những hình thức không phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp, trở thành yêu cầu đáng chú ý.

Thuê mua tài chính còn nhiều dư địa phát triển

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia.

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia - cho rằng bên cạnh tín dụng ngân hàng, cần khai thác hiệu quả hơn các kênh huy động vốn khác, trong đó có thuê mua tài chính.

Theo chuyên gia, thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam hiện còn rất nhỏ bé. Từ năm 1995 đến nay, lĩnh vực này chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là cơ chế, chính sách chưa thực sự hỗ trợ, trong khi thói quen tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế. Khi gặp khó khăn tài chính, phần lớn doanh nghiệp thường nghĩ đến vay ngân hàng mà chưa quan tâm tìm hiểu các hình thức huy động vốn khác.

Hiện Việt Nam có 11 công ty cho thuê tài chính, nhưng tổng giá trị cho thuê chỉ khoảng gần 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,5% tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, tại một số quốc gia, quy mô cho thuê tài chính chiếm khoảng 6-8% tổng nguồn vốn dành cho doanh nghiệp.

Theo TS Cấn Văn Lực, thuê mua tài chính có nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước hết, doanh nghiệp không cần tài sản thế chấp như khi vay vốn ngân hàng. Sau thời gian thuê, nếu có nhu cầu, doanh nghiệp có thể mua lại tài sản. Thời hạn thuê thường kéo dài từ 5-10 năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư và sử dụng vốn.

Lãi suất cho thuê cũng có thể thấp hơn một chút so với lãi suất vay ngân hàng. Tuy nhiên, để kênh vốn này phát triển, cần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là thuế và phí.

Chuyên gia cho rằng cần xem xét lại chính sách thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị được nhập về để phục vụ hoạt động cho thuê tài chính. Đây là tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh cho thuê, không phải hàng hóa nhập khẩu để tiêu dùng thông thường, do đó cần có cách tính phù hợp. Bên cạnh đó, chính sách thuế, phí và cơ chế huy động vốn đối với các công ty cho thuê tài chính cũng cần được nghiên cứu điều chỉnh.

Ông Lực cho biết đã kiến nghị xây dựng một đề án với các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường cho thuê tài chính. Đây là kênh dẫn vốn quan trọng, nhất là đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng điều kiện vay ngân hàng.

TS Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), nguyên Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài.

Cùng quan điểm cần phát triển thị trường thuê mua tài chính, TS Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), nguyên Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, cần có thêm chính sách thu hút nhà đầu tư tham gia lĩnh vực này.

Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận một hình thức huy động vốn mới, việc phát triển thị trường còn mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính. Các doanh nghiệp có thể đầu tư mua máy móc, thiết bị để cho các đơn vị khác thuê, qua đó mở rộng hoạt động và tạo thêm nguồn thu.

TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông đã trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội Thuê mua Tài chính Việt Nam và thống nhất phối hợp tổ chức một diễn đàn về lĩnh vực này trong năm 2027, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội.

Diễn đàn dự kiến tập trung vào ba nội dung: nâng cao nhận thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa về thuê mua tài chính; nhận diện cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính; đồng thời đề xuất chính sách với Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường phát triển, hướng tới quy mô tương đương các nước ASEAN.

Việc mở rộng các kênh huy động vốn, trong đó có thuê mua tài chính, được kỳ vọng góp phần giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tín dụng ngân hàng, tạo thêm điều kiện để đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.