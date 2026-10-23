Thuế mới của EU khiến các sàn thương mại điện tử Trung Quốc hụt hơi

Người tiêu dùng đặt mua hàng hoá được đăng trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Temu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thuế mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp đang tác động rõ rệt đến các nền tảng Trung Quốc.

Trong tháng 9, doanh số của Shein, Temu và AliExpress tại Pháp tiếp tục giảm mạnh, chủ yếu do lượng khách hàng sụt giảm.

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 22/10, nghiên cứu của ứng dụng hoàn tiền Joko, dựa trên dữ liệu của 1,5 triệu người tiêu dùng kết nối tài khoản ngân hàng với ứng dụng, cho thấy trong bốn tuần đầu mùa mua sắm sau kỳ nghỉ Hè, doanh số tính theo giá trị của Shein giảm 26%, Temu giảm 19% và AliExpress giảm 24%.

Theo Joko, nguyên nhân chính là khoản thuế 3 euro được EU áp dụng từ ngày 1/7 đối với các kiện hàng trị giá dưới 150 euro vận chuyển bằng đường hàng không. Cuối tháng 8, Hải quan Pháp cho biết lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm 30-40% kể từ khi biện pháp này có hiệu lực.

Số liệu của Médiamétrie/NetRatings cũng cho thấy xu hướng tương tự. Trong tháng 7, lượng người sử dụng Shein giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước, Temu giảm 36,4% và AliExpress giảm 10,4%.

Sự sụt giảm doanh số chủ yếu xuất phát từ việc các nền tảng mất khách hàng. Nếu lấy lượng khách trong quý 2/2026 làm mốc 100, đến cuối tháng 9, chỉ số này chỉ còn 77 đối với Shein, 63 đối với Temu và 70 đối với AliExpress.

Theo các chuyên gia của Joko, thuế mới làm giảm lợi thế về giá, vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp các nền tảng Trung Quốc thu hút người tiêu dùng.

Ngay cả nhóm khách hàng trung thành cũng đang giảm mạnh. Từ tháng 6 đến tháng 9, số khách thuộc nhóm này giảm 31% tại Shein, 49% tại Temu và 40% tại AliExpress.

Ngoài thuế 3 euro, một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nền tảng Trung Quốc, trong đó có những tranh cãi liên quan đến hàng hóa bất hợp pháp và phản ứng đối với việc Shein hiện diện tại trung tâm thương mại BHV ở Paris.

Pháp cũng bắt đầu áp dụng từ ngày 1/9 cơ chế phụ thu môi trường đối với thời trang nhanh, với mức từ 0,50-12 euro cho mỗi sản phẩm tùy khả năng sửa chữa. Tuy nhiên, quá trình xác định các nền tảng và sản phẩm thuộc diện áp dụng còn phức tạp nên chưa rõ biện pháp này đã tác động đến doanh số ở mức độ nào.

Một diễn biến đáng chú ý là giá trị trung bình mỗi đơn hàng trên Temu tăng 34% và AliExpress tăng 40% trong tháng 9. Theo Joko, điều này có thể cho thấy hai nền tảng đã chuyển một phần chi phí phát sinh từ thuế sang giá bán. Trong khi đó, giá trị đơn hàng trung bình của Shein gần như không đổi, chỉ tăng 1%, cho thấy nền tảng này có thể đang áp dụng chiến lược khác.

Dù chịu tác động đáng kể, các nền tảng Trung Quốc vẫn giữ vị trí lớn trên thị trường Pháp. Theo Liên đoàn Thương mại điện tử và bán hàng từ xa Pháp (Fevad) và Viện Thời trang Pháp (IFM), trong tháng 7, Shein, Temu và AliExpress vẫn chiếm khoảng 7% toàn bộ thị trường quần áo tại nước này.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Shein vẫn là nhà bán lẻ hàng dệt may lớn thứ hai tại Pháp, chỉ sau Kiabi. Với kho hàng quy mô lớn tại Ba Lan, Shein còn có khả năng phân phối hàng từ bên trong EU, qua đó hạn chế tác động của thuế đối với các kiện hàng nhỏ nhập trực tiếp từ bên ngoài khối.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ thời trang Pháp chưa thể hưởng lợi rõ rệt từ sự suy giảm của các đối thủ Trung Quốc. Doanh thu ngành thời trang nước này trong tháng 9 giảm tới 17,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua yếu vẫn là thách thức chung đối với toàn thị trường./.