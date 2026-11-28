Lào Cai là một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước, từ giữa tháng 9/2026; đồng thời vượt dự toán thu do tỉnh giao từ giữa tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế, kiểm tra thuế, chống thất thu, cải cách hành chính và quản lý rủi ro được đẩy mạnh. 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử; 99% hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện bằng phương thức điện tử; 98,6% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn; 98% hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng Etax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai, nộp thuế và phản ánh, kiến nghị với cơ quan thuế.

(Ảnh minh họa)

Năm 2026, Thuế Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu thu từ thuế, phí đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Theo đó, trong thời gian từ nay tới cuối năm Thuế tỉnh Lào Cai tập trung các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế, tăng cường quản lý các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Tại buổi làm việc với Thuế Lào Cai mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu Thuế Lào Cai chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn điện tử, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, nhất là đối với các lĩnh vực có tiềm năng thu lớn như khoáng sản, thủy điện, đất đai, du lịch, dịch vụ và kinh doanh trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các sở, ngành, địa phương. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.