Cán bộ ngành thuế hỗ trợ người dân. Ảnh minh họa: Hoàng Ngọc - TTXVN

Rà soát các khoản thu từ đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh thu hồi nợ và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế là những nhiệm vụ Thuế tỉnh Lạng Sơn tập trung triển khai trong những tháng cuối năm 2026. Các giải pháp được đặt ra nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, hạn chế thất thu và chủ động điều hành dự toán ngân sách.

Theo Thuế tỉnh Lạng Sơn, đơn vị tiếp tục phân tích kết quả thu theo từng địa bàn, khu vực kinh tế, sắc thuế và khoản thu; xác định những nguồn thu tăng, giảm, làm rõ các yếu tố tác động để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành. Đối với những khu vực có nguồn thu phụ thuộc vào một số doanh nghiệp lớn, cơ quan thuế theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ ngân sách để chủ động ứng phó với biến động.

Công tác quản lý nợ thuế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cơ quan thuế tiếp tục phân loại chính xác từng khoản nợ, tập trung đôn đốc và triển khai biện pháp thu hồi đối với các khoản có khả năng thu, đồng thời kiểm soát nợ mới phát sinh.

Trong quản lý doanh nghiệp, Thuế tỉnh tăng cường phân tích dữ liệu kê khai, nộp thuế và kiểm tra theo kế hoạch, kết hợp kiểm tra đột xuất đối với trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Dữ liệu hóa đơn điện tử được đối chiếu với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng; những trường hợp có chênh lệch, dấu hiệu bất thường được yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định, qua đó góp phần phát hiện nguy cơ gian lận, mua bán hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chính sách hoàn thuế.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật các trường hợp đã nghỉ hoặc bỏ kinh doanh, bảo đảm thông tin quản lý sát với thực tế. Việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ thuộc diện áp dụng cũng được chú trọng.

Trao đổi về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh yêu cầu bám sát tiến độ thu ngân sách, đánh giá sát khả năng khai thác từng nguồn thu, tập trung tháo gỡ những tồn tại trong quản lý nợ, quản lý người nộp thuế và chống thất thu.

Cùng với các giải pháp quản lý, Thuế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong rà soát, cập nhật dữ liệu người nộp thuế. Việc triển khai eTax Mobile, hỗ trợ đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử được duy trì nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong tháng 10/2026, cơ quan thuế đã hỗ trợ gần 15.000 lượt người nộp thuế, nâng tổng số lượt hỗ trợ từ đầu năm lên gần 150.000 lượt. Trong đó, hỗ trợ trực tuyến toàn trình chiếm tỷ trọng chủ yếu. Công tác tuyên truyền chính sách thuế trên các phương tiện truyền thông cũng được duy trì để người nộp thuế kịp thời tiếp cận quy định mới.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, theo Thuế tỉnh Lạng Sơn, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.097,7 tỷ đồng, bằng 135,1% dự toán, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thu nội địa, không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận được chia, đạt 3.404,8 tỷ đồng, bằng 123,7% dự toán, tăng 26,7%.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc chủ yếu vào một số doanh nghiệp có số nộp chiếm tỷ trọng lớn. Biến động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu của toàn khu vực, đòi hỏi phải theo dõi sát để có phương án điều hành phù hợp.

Ở khu vực hộ, cá nhân kinh doanh, số thu đến ngày 25/10/2026 đạt 78,1 tỷ đồng, bằng 113% dự toán. Trong khi đó, tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 10 khoảng 401,1 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với tháng trước; phần lớn thuộc nhóm nợ có khả năng thu.

Việc kết hợp theo dõi sát từng nguồn thu với quản lý nợ, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ người nộp thuế được Thuế tỉnh Lạng Sơn xác định là giải pháp để chủ động điều hành ngân sách, hạn chế thất thu và bảo đảm các khoản thu được thực hiện đúng quy định.