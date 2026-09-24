Thuê hơn 56 xe ô tô mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 27,5 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2019 Hoàng Hướng Thiện thành lập Công ty TNHH TM DV TH ô tô Hoàng Hải (gọi tắt là Công ty Hoàng Hải) tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai). Do Thiện có ý định sang định cư tại Canada nên nhờ người thân đứng tên thành lập, làm người đại diện công ty.

Sau khi thành lập Công ty Hoàng Hải, Thiện tự lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc và trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, chủ yếu là sửa chữa và cho thuê xe ô tô nhưng thực tế theo giấy đăng ký kinh doanh thì Thiện không giữ chức vụ gì trong Công ty Hoàng Hải.

Hoàng Hướng Thiện tại tòa.

Đầu năm 2020, do nợ nần và công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần phải có vốn để làm ăn nên Thiện đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi đó Thiện thuê các xe ô tô tự lái của chủ xe, sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và có vốn làm ăn.

Sau khi đem một loạt các xe thuê đi cầm cố để vay tiền nhưng vẫn không đủ để trả nợ và xoay xở công việc kinh doanh, tháng 7/2020, Thiện bắt đầu thuê nhiều xe ô tô tại các dịch vụ cho thuê xe tự lái với mục đích là mang đi cầm cố vay tiền để có tiền trả nợ và có vốn làm ăn. Tổng cộng Thiện đã thuê 56 xe ô tô của chủ xe, sau đó chiếm đoạt 50 xe ô tô các loại của nhiều bị hại với tổng giá trị hơn 27,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thiện đã có hành vi giả mạo chữ ký của một số chủ xe trên giấy mua bán xe ô tô thể hiện nội dung các chủ xe bán xe cho mình. Thiện đã lấy danh nghĩa Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hải và sử dụng con dấu Công ty Hoàng Hải đóng lên các giấy tờ mua bán này. Thiện còn đặt làm giả 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô rồi sử dụng giấy tờ giả mang xe ô tô đã thuê đi thế chấp cho người khác để vay tổng cộng 850 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 24/9, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Hướng Thiện với mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và 5 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.